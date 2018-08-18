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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:01
Первый написав: kingkongovets написав:
Первый написав:[quote="4564886:kingkongovets"]
нивелирует ли наличие мопов и вентфасада наличие 8ми полос под окнами?
да/нет?quote]
Я живу в матеріальному світі. За любе бабло якусь х..ню купити не можу. Тому Дав ціновий орієнтир.
Умови. дружби народів+ мопи + 8 смуг + 30-40 квадратів+ (ціна як в сусідній сталінці) + фасад як на картинці + 20+ поверх = куплю.
мне кажется я задал вполне конкретный вопрос, а вы «круть-верть» (с)
А мне не кажется. Питання дуже розмите. Сумно що Ви цього не розумієте.
Проте Я зрозумів, що Вам цікава моя думка. Відчуваю себе поцілованим, тому обґрунтовано дав відповідь.
Навіть обґрунтував ціну:-)[/quote]
а я настолько негордый, шо мне невпадлу спросить еще раз:
нивелирует ли наличие модных мопов и вентфасада неудачную локацию на берегу 8-ми полосной оживленной трассы? это достаточно «неразмытый» вопрос?
вы ж не из адесы, ответьте да/нет?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08
kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.
Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?
Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 28 січ, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:10
kingkongovets написав: Serg-ik написав: Рыба-сом написав:
Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
а вы думаете там фуры палеты выгружают?
Где-то так. Все-таки это не "Олесик" какое-нибудь прости господи, а супермаркет на овер 2500 квадратов.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:11
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:17
Первый написав:kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.
Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?
Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.
ага - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем (с)
вы ж сами себя загнали на минное поле, отрицая азбучную истину шо локейшн решает и щас как танк на минах боитесь шевельнуться шоп арта не подключилась и не разобрала прямой наводкой)
мое мнение - если место говно, то ни мопы, ни вентфасады, ни гуппи на ресепшене уже не важны
или снова будете возражать?)
зы: как то странно слышать от вас сентенции типа «Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг» - цена ж решает! чем дороже, тем более необходимо брать?
или не?
не все решает цена? как так то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:21
kingkongovets написав:
Первый написав:kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.
Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?
Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.
ага - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем (с)
вы ж сами себя загнали на минное поле, отрицая азбучную истину шо локейшн решает и щас как танк на минах боитесь шевельнуться шоп арта не подключилась и не разобрала прямой наводкой)
мое мнение - если место говно, то ни мопы, ни вентфасады, ни гуппи на ресепшене уже не важны
или снова будете возражать?)
Напомню: начиналось все со сравнения Авеню 14-16 vs Ария. Локейшн (с точки зрения 8-полосной ДН под окнами) - г0вн0, что у одного, что у второго. Новус под окнами - очень сомнительный бонус (честно, это мазохизм какой-то считать, что большое предприятие, осблуживающее десятки тысяч людей в день, работающее под твоим домом - это плюс. Ну серьезно).
Цена за котлован Арии = цене за готовое уютное в Авеню. В чем причина? Иррациональное восприятие рынка?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:30
kingkongovets написав:
Первый написав:kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.
Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?
Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.
ага - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем (с)
вы ж сами себя загнали на минное поле, отрицая азбучную истину шо локейшн решает и щас как танк на минах боитесь шевельнуться шоп арта не подключилась и не разобрала прямой наводкой)
мое мнение - если место говно, то ни мопы, ни вентфасады, ни гуппи на ресепшене уже не важны
или снова будете возражать?)
зы: как то странно слышать от вас сентенции типа «Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг» - цена ж решает! чем дороже, тем более необходимо брать?
или не?
не все решает цена? как так то?
Про які мінні поля мова?
Я нічого нікому не доказую. Навіть Вам. Ви спитали, що Я думаю. Я написав.
чем дороже, тем более необходимо брать?
Це Ви взагалі ЖЖОТЄ і фантазуєте:-).
Про локейшн решает скажіть Андрію в ОП геоса. Скажіть що Поряд ГОТОВА СТАЛІНКА з ремонтом "можна жить на думку продавців" па тище до торгу. А є ще дисконтування на 3 роки, ризик добудуєте не добудуєте, президентські вибори, і середня зп в країні 200 баксів. І вище 10го поверху відсутні геомагнітні хвилі тому нех... заряжатьпо 40кету за повітря над котлованом. Максимум 18 кгрн за квадрат, тому що Ваші моп нах не потрібні.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:30
airmax78 написав:Цена за котлован Арии = цене за готовое уютное в Авеню. В чем причина? Иррациональное восприятие рынка?
хоть вы снова вместо однозначного ответа на конкретный вопрос вполне ожидаемо прыгнули вбок, я отвечу (мое отсутствие гордыни мне не помешает вас спрашивать столько раз, пока вы не ответите):
причины - маркетинг и всем известный факт, шо новое и более инновационное всегда дороже более старого- это один из основополагающих принципов философии потребления
так спрошу еще раз: достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии шоп оправдать цену?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:37
kingkongovets написав:
так спрошу еще раз: достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии шоп оправдать цену?
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