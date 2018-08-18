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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:07
В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).
Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.
Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.
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Natt
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:08
kingkongovets написав: Первый написав:
Про локейшн решает скажіть Андрію в ОП геоса. Скажіть що Поряд ГОТОВА СТАЛІНКА з ремонтом "можна жить на думку продавців" па тище до торгу. А є ще дисконтування на 3 роки, ризик добудуєте не добудуєте, президентські вибори, і середня зп в країні 200 баксів. І вище 10го поверху відсутні геомагнітні хвилі тому нех... заряжатьпо 40кету за повітря над котлованом. Максимум 18 кгрн за квадрат, тому що Ваші моп нах не потрібні.
рискну вызвать шквал возмущенных «кококо», но меня иногда с интересом слушают и прямые и непосредственные начальники таких андреев, и если условный андрей вздумает мне ссать в уши про цену соседней сталинки - в лучшем случае он будет послан нах, а в худшем - уволен за несоответствие занимаемой должности
мы очень ценим шо вы иногда снисходите до того шоп информировать форум об итогах своих посещений оп и актуальных ценах и скидках первички и котлованов, но кржн это не только продажа и переуступка первички)
я с уважением отношусь к вашей эрудированности в этом вопросе, но ваше упорное отрицание элементарных вещей не позволяет относиться к вам серьезно - выбачтэ)
Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.
А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.
З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.
Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)
Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...
Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)
Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке
Всім процвітання!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11
airmax78 написав: kingkongovets написав:
Первый написав:kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.
Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?
Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.
ага - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем (с)
вы ж сами себя загнали на минное поле, отрицая азбучную истину шо локейшн решает и щас как танк на минах боитесь шевельнуться шоп арта не подключилась и не разобрала прямой наводкой)
мое мнение - если место говно, то ни мопы, ни вентфасады, ни гуппи на ресепшене уже не важны
или снова будете возражать?)
Напомню: начиналось все со сравнения Авеню 14-16 vs Ария. Локейшн (с точки зрения 8-полосной ДН под окнами) - г0вн0, что у одного, что у второго. Новус под окнами - очень сомнительный бонус (честно, это мазохизм какой-то считать, что большое предприятие, осблуживающее десятки тысяч людей в день, работающее под твоим домом - это плюс. Ну серьезно).Цена за котлован Арии = цене за готовое уютное в Авеню. В чем причина? Иррациональное восприятие рынка
?
Это из разряда - очень кушать хочется, вот и цена такая. И второе, это как новый айфон, выходящий на рынок, тот же маркетинг
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change_pm
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:14
change_pm написав:
Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.
Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.
Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:16
Natt написав:
В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).
Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.
Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.
Ирпень?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17
Прохожий, да, я ж по ипеням - ничего не поменялось)))
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:23
Первый написав:
Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.
А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.
З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.
Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)
Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...
Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)
Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке
и все же - достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии, шоп компенсировать шум и смрад от дружбы народов?
зачем столько текста? ответьте просто
да/нет?
зы: ну и вдогонку повторю еще один вопрос, который вы столь же технично проигнорировали:
если цену (лучший индикатор качества по-вашему) определяют мопы, фасады и как оказалось - вид из окна и этаж
почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?
это исключительно заслуга мопов и фасадов?)
зы: не верю шо вы это все всерьез)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39
kingkongovets написав:
Первый написав:
Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.
А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.
З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.
Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)
Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...
Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)
Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке
и все же - достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии, шоп компенсировать шум и смрад от дружбы народов?
зачем столько текста? ответьте просто
да/нет?
зы: ну и вдогонку повторю еще один вопрос, который вы столь же технично проигнорировали:
если цену (лучший индикатор качества по-вашему) определяют мопы, фасады и как оказалось - вид из окна и этаж
почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?
это исключительно заслуга мопов и фасадов?)
зы: не верю шо вы это все всерьез)
Написав і обгрунтував що .....
А потім, а навіщо?
Кінг, шлак торгується по ціні ЦП. Все правильно. Вид в стіну= панорамі на місто.
Зи. Ви б зайшли в сусідній з цп будинок, а потім в цп, думаю почали б здогадуватися у чому різниця. Хоча вже втрачає надію на це.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:46
airmax78 написав: kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="4564862:Рыба-сом"]Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
а вы думаете там фуры палеты выгружают?
Где-то так. Все-таки это не "Олесик" какое-нибудь прости господи, а супермаркет на овер 2500 квадратов.[/quote]
теория - наше фсьо)
когда спорите о вкусе омаров с теми кто их ел будьте готовы услышать о себе все шо они думают о таких как вы теоретиках)
я помню как мне приходилось ездить за хлебом и всем остальным из модного дома в оазисе на гс в сильпо на лайоша гавро (иорданская щас вроде) и вернувшись с покупками тыкаться перед подъездом, потому шо мое место было тут же занято
рассказывайте дальше о вкусе омаров и недостатках супера под подъездом более неискушенным пассажирам, ок?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:56
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
а вы думаете там фуры палеты выгружают?
Где-то так. Все-таки это не "Олесик" какое-нибудь прости господи, а супермаркет на овер 2500 квадратов.
теория - наше фсьо)
когда спорите о вкусе омаров с теми кто их ел будьте готовы услышать о себе все шо они думают о таких как вы теоретиках)
я помню как мне приходилось ездить за хлебом и всем остальным из модного дома в оазисе на гс в сильпо на лайоша гавро (иорданская щас вроде) и вернувшись с покупками тыкаться перед подъездом, потому шо мое место было тут же занято
рассказывайте дальше о вкусе омаров и недостатках супера под подъездом более неискушенным пассажирам, ок?
А т.е. вы не жили с супермаркетом на 1м этаже. Но в то же время упрекаете Первого в утрировании, и сами занимаетесь тем же самым. Жильцам Арии не надо будет никуда ездить: перешли по подземному переходу - и в Новусе. Или проехали на машинке до Гудлайфа 800м (или как его там назвали)... и снова в Новусе или чуть дальше - и в Ашане. А жильцам Авеню 14-16 выбирать не приходится - Новус и все его арендаторы с ними условно навсегда: нравится им это соседство или нет. Рабочий день у них будет всегда начинаться в 8 утра и заканчиваться в 23. Без выходных. Без праздников.
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