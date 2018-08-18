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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3442344334443445>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:07

В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).
Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.

Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:08

  kingkongovets написав:
Первый написав:
Про локейшн решает скажіть Андрію в ОП геоса. Скажіть що Поряд ГОТОВА СТАЛІНКА з ремонтом "можна жить на думку продавців" па тище до торгу. А є ще дисконтування на 3 роки, ризик добудуєте не добудуєте, президентські вибори, і середня зп в країні 200 баксів. І вище 10го поверху відсутні геомагнітні хвилі тому нех... заряжатьпо 40кету за повітря над котлованом. Максимум 18 кгрн за квадрат, тому що Ваші моп нах не потрібні. :mrgreen:


рискну вызвать шквал возмущенных «кококо», но меня иногда с интересом слушают и прямые и непосредственные начальники таких андреев, и если условный андрей вздумает мне ссать в уши про цену соседней сталинки - в лучшем случае он будет послан нах, а в худшем - уволен за несоответствие занимаемой должности
мы очень ценим шо вы иногда снисходите до того шоп информировать форум об итогах своих посещений оп и актуальных ценах и скидках первички и котлованов, но кржн это не только продажа и переуступка первички)
я с уважением отношусь к вашей эрудированности в этом вопросе, но ваше упорное отрицание элементарных вещей не позволяет относиться к вам серьезно - выбачтэ)



Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.

А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.

З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.

Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)

Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...

Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)

Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:11

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:kingkongovets
Хз. У мене з Вами система мабуть різна.

Поясню прикладами.
На 3 поверсі з видом на 8 смуг не нівелює.
На 20 тому з видом на 8 смуг нівелює.
Про з видом у двір писати?

Але особисто мене нівелює 40кет за квадрат на етапі риєм котлован. І до оопи 8 смуг.


ага - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем (с)
вы ж сами себя загнали на минное поле, отрицая азбучную истину шо локейшн решает и щас как танк на минах боитесь шевельнуться шоп арта не подключилась и не разобрала прямой наводкой)
мое мнение - если место говно, то ни мопы, ни вентфасады, ни гуппи на ресепшене уже не важны

или снова будете возражать?)

Напомню: начиналось все со сравнения Авеню 14-16 vs Ария. Локейшн (с точки зрения 8-полосной ДН под окнами) - г0вн0, что у одного, что у второго. Новус под окнами - очень сомнительный бонус (честно, это мазохизм какой-то считать, что большое предприятие, осблуживающее десятки тысяч людей в день, работающее под твоим домом - это плюс. Ну серьезно).
Цена за котлован Арии = цене за готовое уютное в Авеню. В чем причина? Иррациональное восприятие рынка?


Это из разряда - очень кушать хочется, вот и цена такая. И второе, это как новый айфон, выходящий на рынок, тот же маркетинг :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:14

  change_pm написав:
Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.
Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.
Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас :)

Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:16

  Natt написав:В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).
Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.

Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.

Ирпень?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17

Прохожий, да, я ж по ипеням - ничего не поменялось)))
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.

А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.

З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.

Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)

Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...

Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)

Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке


и все же - достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии, шоп компенсировать шум и смрад от дружбы народов?
зачем столько текста? ответьте просто
да/нет?

зы: ну и вдогонку повторю еще один вопрос, который вы столь же технично проигнорировали:

если цену (лучший индикатор качества по-вашему) определяют мопы, фасады и как оказалось - вид из окна и этаж
почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?
это исключительно заслуга мопов и фасадов?)

зы: не верю шо вы это все всерьез)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39

  kingkongovets написав:
Первый написав:
Я нічого ніколи не стверджував:-)
Я констатую факти.
І приводу ціни.

А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.

З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.

Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...
Так шо якось так:-)

Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...

Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)

Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке


и все же - достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии, шоп компенсировать шум и смрад от дружбы народов?
зачем столько текста? ответьте просто
да/нет?

зы: ну и вдогонку повторю еще один вопрос, который вы столь же технично проигнорировали:

если цену (лучший индикатор качества по-вашему) определяют мопы, фасады и как оказалось - вид из окна и этаж
почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?
это исключительно заслуга мопов и фасадов?)

зы: не верю шо вы это все всерьез)


Написав і обгрунтував що .....

А потім, а навіщо?
Кінг, шлак торгується по ціні ЦП. Все правильно. Вид в стіну= панорамі на місто.

Зи. Ви б зайшли в сусідній з цп будинок, а потім в цп, думаю почали б здогадуватися у чому різниця. Хоча вже втрачає надію на це.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="4564862:Рыба-сом"]Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???


а вы думаете там фуры палеты выгружают?

Где-то так. Все-таки это не "Олесик" какое-нибудь прости господи, а супермаркет на овер 2500 квадратов.[/quote]

теория - наше фсьо)
когда спорите о вкусе омаров с теми кто их ел будьте готовы услышать о себе все шо они думают о таких как вы теоретиках)
я помню как мне приходилось ездить за хлебом и всем остальным из модного дома в оазисе на гс в сильпо на лайоша гавро (иорданская щас вроде) и вернувшись с покупками тыкаться перед подъездом, потому шо мое место было тут же занято
рассказывайте дальше о вкусе омаров и недостатках супера под подъездом более неискушенным пассажирам, ок?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:56

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а вы думаете там фуры палеты выгружают?

Где-то так. Все-таки это не "Олесик" какое-нибудь прости господи, а супермаркет на овер 2500 квадратов.


теория - наше фсьо)
когда спорите о вкусе омаров с теми кто их ел будьте готовы услышать о себе все шо они думают о таких как вы теоретиках)
я помню как мне приходилось ездить за хлебом и всем остальным из модного дома в оазисе на гс в сильпо на лайоша гавро (иорданская щас вроде) и вернувшись с покупками тыкаться перед подъездом, потому шо мое место было тут же занято
рассказывайте дальше о вкусе омаров и недостатках супера под подъездом более неискушенным пассажирам, ок?

А т.е. вы не жили с супермаркетом на 1м этаже. Но в то же время упрекаете Первого в утрировании, и сами занимаетесь тем же самым. Жильцам Арии не надо будет никуда ездить: перешли по подземному переходу - и в Новусе. Или проехали на машинке до Гудлайфа 800м (или как его там назвали)... и снова в Новусе или чуть дальше - и в Ашане. А жильцам Авеню 14-16 выбирать не приходится - Новус и все его арендаторы с ними условно навсегда: нравится им это соседство или нет. Рабочий день у них будет всегда начинаться в 8 утра и заканчиваться в 23. Без выходных. Без праздников.
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