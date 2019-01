Додано: Пон 28 січ, 2019 17:23

Первый написав:

Я нічого ніколи не стверджував:-)

Я констатую факти.

І приводу ціни.



А Ви намагаєтесь видумати сферичного коня у вакуумі.



З огляду на ціну аналогічних квартир, то вартість локейшена на дружби = 10 куе на двусі в 50 квадратів... багато чи мало це - Хз.



Порівнюємо вбиту сталінку на дружби і на дарниці...

Так шо якось так:-)



Аргументи Ви не коментуєте. Не розумієте що в комплексі є різні квартири.... поверх для Вас має значення лише третій...



Кінг. Світ змінився. Смарт плаза на виставці в 2 рази дорожча за сталінку на дружби.... авто і метро давно замінили підводу. Локейшн без мопів перетворується в шлак;-)



Зи. Шлак патріотики дорожче панелі на кудрі:-))))) отаке



и все же - достаточно ли модные мопы и вентфасады в арии, шоп компенсировать шум и смрад от дружбы народов?

зачем столько текста? ответьте просто

да/нет?



зы: ну и вдогонку повторю еще один вопрос, который вы столь же технично проигнорировали:



если цену (лучший индикатор качества по-вашему) определяют мопы, фасады и как оказалось - вид из окна и этаж

почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?

это исключительно заслуга мопов и фасадов?)



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.