Додано: Пон 28 січ, 2019 17:07

В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).

Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.



Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.