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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3442344334443445

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:01

Макс, повторюсь - я живу. С тремя супермаркетами на первых этажах, два из которых работают более года. Это оч удобно, никаких минусов не замечено.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:05

  somilitark написав:Самое смешное,что жить на пенсии хотят многие ТУТ,ибо если накосить хотя бы 500 евро на старость в месяц,то у нас это хоть более менее приличный уровень,а вот в стране Евросоюза это уровень не показывать носа из берлоги и не отсвечивать.
Если добавить в сравнение цену на недвижку в Польше и у нас,то думаете будет сравнение опять не в нашу пользу? :lol:
Да там есть ипотека,а у нас толком нет,но для цен это ракета вверх.
Плюс многим уехавшим явно не 20 и не 30,на пенсию они не успеют заработать "там" вот у них и мечта,накосить хотя бы полтосик евро и вернуться жить на пенсии в Украину,ибо там с такими деньгами делать нечего,получить 300-400 злотых помощи ,это даже у нас мало,а там же надо будет ещё где-то жить)))
Так что не говорите гоп пока молодой,придёт время старости,совсем по другому будете смотреть на вещи,может даже призрак мудрости в голове появиться :P

К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях.
ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
Написав і обгрунтував що .....

А потім, а навіщо?
Кінг, шлак торгується по ціні ЦП . Все правильно. Вид в стіну= панорамі на місто.

Зи. Ви б зайшли в сусідній з цп будинок, а потім в цп, думаю почали б здогадуватися у чому різниця. Хоча вже втрачає надію на це.


клиника, бл
первый, поверьте - там где вы и все эти андреи из оп учились, я и такие как я преподавали

неприятно, когда тебя принимают за идиота, вдалбливая раз за разом заготовки для одноклеточных и петляя от вопросов

вы несколько раз проигнорировали прямой вопрос - ну шо ж, слив засчитан
привет андреям)
не забывайте информировать нас о результатах посещений оп - никто кроме вас и вотэтовотвсе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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