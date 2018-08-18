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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:01
Макс, повторюсь - я живу. С тремя супермаркетами на первых этажах, два из которых работают более года. Это оч удобно, никаких минусов не замечено.
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Natt
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:05
somilitark написав:
Самое смешное,что жить на пенсии хотят многие ТУТ,ибо если накосить хотя бы 500 евро на старость в месяц,то у нас это хоть более менее приличный уровень,а вот в стране Евросоюза это уровень не показывать носа из берлоги и не отсвечивать.
Если добавить в сравнение цену на недвижку в Польше и у нас,то думаете будет сравнение опять не в нашу пользу?
Да там есть ипотека,а у нас толком нет,но для цен это ракета вверх.
Плюс многим уехавшим явно не 20 и не 30,на пенсию они не успеют заработать "там" вот у них и мечта,накосить хотя бы полтосик евро и вернуться жить на пенсии в Украину,ибо там с такими деньгами делать нечего,получить 300-400 злотых помощи ,это даже у нас мало,а там же надо будет ещё где-то жить)))
Так что не говорите гоп пока молодой,придёт время старости,совсем по другому будете смотреть на вещи,может даже призрак мудрости в голове появиться
К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях.
ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:08
Первый написав:
Написав і обгрунтував що .....
А потім, а навіщо?
Кінг, шлак торгується по ціні ЦП . Все правильно. Вид в стіну= панорамі на місто.
Зи. Ви б зайшли в сусідній з цп будинок, а потім в цп, думаю почали б здогадуватися у чому різниця. Хоча вже втрачає надію на це.
клиника, бл
первый, поверьте - там где вы и все эти андреи из оп учились, я и такие как я преподавали
неприятно, когда тебя принимают за идиота, вдалбливая раз за разом заготовки для одноклеточных и петляя от вопросов
вы несколько раз проигнорировали прямой вопрос - ну шо ж, слив засчитан
привет андреям)
не забывайте информировать нас о результатах посещений оп - никто кроме вас и вотэтовотвсе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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