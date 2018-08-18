Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Самое смешное,что жить на пенсии хотят многие ТУТ,ибо если накосить хотя бы 500 евро на старость в месяц,то у нас это хоть более менее приличный уровень,а вот в стране Евросоюза это уровень не показывать носа из берлоги и не отсвечивать. Если добавить в сравнение цену на недвижку в Польше и у нас,то думаете будет сравнение опять не в нашу пользу? Да там есть ипотека,а у нас толком нет,но для цен это ракета вверх. Плюс многим уехавшим явно не 20 и не 30,на пенсию они не успеют заработать "там" вот у них и мечта,накосить хотя бы полтосик евро и вернуться жить на пенсии в Украину,ибо там с такими деньгами делать нечего,получить 300-400 злотых помощи ,это даже у нас мало,а там же надо будет ещё где-то жить))) Так что не говорите гоп пока молодой,придёт время старости,совсем по другому будете смотреть на вещи,может даже призрак мудрости в голове появиться
К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях. ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.
А потім, а навіщо? Кінг, шлак торгується по ціні ЦП . Все правильно. Вид в стіну= панорамі на місто.
Зи. Ви б зайшли в сусідній з цп будинок, а потім в цп, думаю почали б здогадуватися у чому різниця. Хоча вже втрачає надію на це.
клиника, бл первый, поверьте - там где вы и все эти андреи из оп учились, я и такие как я преподавали
неприятно, когда тебя принимают за идиота, вдалбливая раз за разом заготовки для одноклеточных и петляя от вопросов
вы несколько раз проигнорировали прямой вопрос - ну шо ж, слив засчитан привет андреям) не забывайте информировать нас о результатах посещений оп - никто кроме вас и вотэтовотвсе
Вчитися читати це не до мене. Зи, Хз де ви викладали, але точно не у мене. У мене освіта 3 молодших класи - і ті незакінчені.
Прямо написано нівелює чи ні.
Зи. Пішов до лікаря. Буду завтра. Можливо
рекомендую начать с окулиста, вы видимо так и не смогли прочесть мой изначальный вопрос я его несколько раз писал - уверен, только плохое зрение помешало вам на него ответить в предложенном мною формате, исключающем манипуляции да/нет?
зы: похоже вам нужна помощь- ок, я ж не зверь наводящий вопрос: если бы ария находилась на берегу бажана, или проспекта победы ничего бы не изменилось в вашей оценке ее инвестиционной привлекательности?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Gastarbaiter написав:К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях. ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.
Вам наверное 20 лет,как один поскотчанин у всё будет когда-то потом. А в Польше действительно и проезд пенсам бесплатный,и субсидия есть и коммуналь там будет 300-400 ГРН даже зимой ,и комнату можно снять на море в сезон как у нас в Украине за 60-80 грн с носа))) Там всё дешевле в поляндии,ЩуцЫн рулит! я надеюсь мудрость к вам тоже заглянет,не только старость. п.с. сколько будете платить там ипотеку,в 20 лет уложитесь?))) По теме,увидел объявление в своём доме,72 квадрата,57 просят,ремонт очень даже приличный,я в шоке,это писец,а не цена,за минусом ремонта по 450 за квадрат
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.