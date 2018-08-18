somilitark написав:

Самое смешное,что жить на пенсии хотят многие ТУТ,ибо если накосить хотя бы 500 евро на старость в месяц,то у нас это хоть более менее приличный уровень,а вот в стране Евросоюза это уровень не показывать носа из берлоги и не отсвечивать.Если добавить в сравнение цену на недвижку в Польше и у нас,то думаете будет сравнение опять не в нашу пользу?Да там есть ипотека,а у нас толком нет,но для цен это ракета вверх.Плюс многим уехавшим явно не 20 и не 30,на пенсию они не успеют заработать "там" вот у них и мечта,накосить хотя бы полтосик евро и вернуться жить на пенсии в Украину,ибо там с такими деньгами делать нечего,получить 300-400 злотых помощи ,это даже у нас мало,а там же надо будет ещё где-то жить)))Так что не говорите гоп пока молодой,придёт время старости,совсем по другому будете смотреть на вещи,может даже призрак мудрости в голове появиться