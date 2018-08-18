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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:56
Прохожий написав:kingkongovets
не ну реально, не загоняйтесь
"И он не предатель, он по своему прав..."(с)Чиж...
я стараюсь, но блин - чел упорно пытается отрицать фундаментальные принципы, включая арсенал приемов менеджера оп, рассчитанного на пересичного
это мягко говоря унижает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:59
change_pm написав:
Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.
Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.
Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас
Вы решили догнать Максика по теоретической части?
Кто хоть раз был в Польше отмечают,что там пенсы такие же замученные и зашоренные как у нас,получат те 850 или немногим больше злотых и не знают в какую сторону им бежать,оплатить свет с отоплением что бы не замёрзнуть, или в аптеку,или за акционными яблоками.
В 40 не успеете заработать на стаж,получите пару сот злотых помощи по старости,если будет где жить,а жильё там минимум в 3 раза дороже,вот и все пироги,это студенты с Чабанов и прочих ипеней задвигают,как им там хорошо за кордоном,пока они живут в хостеле и их работодатели подкармливают несвежим хлебом,вы то вроде вышли из розового возраста,как за кордоном баксы сами в рот залетают,главное туда попасть
п.с. надеюсь больше рекламы арий не будет от бомжиков\понаехов
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:02
kingkongovets написав: Прохожий написав:kingkongovets
не ну реально, не загоняйтесь
"И он не предатель, он по своему прав..."(с)Чиж...
я стараюсь, но блин - чел упорно пытается отрицать фундаментальные принципы, включая арсенал приемов менеджера оп, рассчитанного на пересичногоэто мягко говоря унижает
вас унизили?
ребята, в вашем холливаре ИМХО очень актуально: "И ты прав"(с)Соломон...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:05
somilitark написав:
В 40 не успеете заработать на стаж,получите пару сот злотых помощи по старости,если будет где жить,а жильё там минимум в 3 раза дороже,вот и все пироги,это студенты с Чабанов и прочих ипеней задвигают,как им там хорошо за кордоном,пока они живут в хостеле и их работодатели подкармливают несвежим хлебом,вы то вроде вышли из розового возраста,как за кордоном баксы сами в рот залетают
,главное туда попасть
+1
Сомик не в бровь а между глаз!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:05
Прохожий написав: somilitark написав:
По теме,увидел объявление в своём доме,72 квадрата,57 просят,ремонт очень даже приличный,я в шоке,это писец,а не цена,за минусом ремонта по 450 за квадра
ссылочку не подбросите?
хочу увидеть ремонт в двухе за 25куе...
Не буду вас травмировать,это же ипеня.
Тут все больше по миле.
И Новус от меня далеко,только Сильпо...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11
Прохожий написав:это мягко говоря унижает
вас унизили?
ребята, в вашем холливаре ИМХО очень актуально: "И ты прав"(с)Соломон...[/quote]
в стоимости недвиги главный фактор - локация
или будем искать тут середину?)
ну смешно ж уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24
somilitark написав: Gastarbaiter написав:
К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях.
ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.
Вам наверное 20 лет,как один поскотчанин у всё будет когда-то потом.
А в Польше действительно и проезд пенсам бесплатный,и субсидия есть и коммуналь там будет 300-400 ГРН даже зимой
,и комнату можно снять на море в сезон как у нас в Украине за 60-80 грн с носа)))
Там всё дешевле в поляндии,ЩуцЫн рулит!
я надеюсь мудрость к вам тоже заглянет,не только старость.
п.с. сколько будете платить там ипотеку,в 20 лет уложитесь?)))
Проезд для пенсов за 50%, проездной на все линии по цене 3-х чашек кофе, после 70 лет - бесплатно.
За субсидии не в курсе, но на среднюю пенсию можно оплатить коммуналку за 5 2-к. квартир. На сколько коммуналок хватит средней украинской пенсии, напомните, пожалуйста?
За коммуналь я уже показывал платежки. Разница по тарифам на отопление с Киевом пока около 25%. Но когда там у вас следующее повышение? В комнатах "за 60 грн. с носа" не отдыхаю, так что сравнивать не могу.
ПС. Про ипотеку. Да, цены на недвигу в 2 раза выше. Но процент по ипотеке в 5 раз ниже. Если предположить, что на руках есть сумма 50% от стоимости украинской недвиги (она же 25% от стоимости польской), то платеж по ипотеке на 20 лет получается примерно одинаковым. Вот только приобретается в результате объект с в 2 раза большей рыночной стоимостью. Так что смейтесь дальше.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:30
kingkongovets написав:
Прохожий написав:это мягко говоря унижает
вас унизили?
ребята, в вашем холливаре ИМХО очень актуально: "И ты прав"(с)Соломон...
в стоимости недвиги главный фактор - локация
или будем искать тут середину?)
ну смешно ж уже[/quote]
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами"
цены за м2 отличаются?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:33
Gastarbaiter написав:
Если предположить, что на руках есть сумма 50% от стоимости украинской недвиги (она же 25% от стоимости польской), то платеж по ипотеке на 20 лет получается примерно одинаковым. Вот только приобретается в результате объект с в 2 раза большей рыночной стоимостью
.
какой объект уже приобрели?
уделайте нас нищебродов в момент, не жалейте!
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 28 січ, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:33
Gastarbaiter написав:
Так что смейтесь дальше.
Я надеюсь вы там и останетесь,не будете своими соплями тут всё размазывать.
Средняя пенсия там это все будут получать?
И даже вы?
Проезд там по цене 3-х чашек кофе,это вообще перл,у нас бесплатный для пенсионеров проезд,а там как правило с 1 евро стартует,а где в Варшаве жильё в новострое по 1000 евро,можете дать ссылочку?
Там так всё хорошо,будете брать ипотеку на свои 27 метров?
В 20 лет уложитесь или нет?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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