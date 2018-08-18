Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24

somilitark написав: Gastarbaiter написав: К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях.

ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине. К старости я как раз готовлюсь. Поэтому и выбираю в оставшиеся годы платить ипотеку, а не аренду, и получать потом персонифицированную пенсию согласно своим отчислениям, а не индексируемую минималку. Плюс возможность инвестировать в акции компании на льготных условиях.ПС. По 500 евро на человека в своем жилье - в Польше вполне можно скромно жить. Не намного все дороже, чем в Украине.

Вам наверное 20 лет,как один поскотчанин у всё будет когда-то потом.

А в Польше действительно и проезд пенсам бесплатный,и субсидия есть и коммуналь там будет 300-400 ГРН даже зимой ,и комнату можно снять на море в сезон как у нас в Украине за 60-80 грн с носа)))

Там всё дешевле в поляндии,ЩуцЫн рулит!

я надеюсь мудрость к вам тоже заглянет,не только старость.

п.с. сколько будете платить там ипотеку,в 20 лет уложитесь?))) Вам наверное 20 лет,как один поскотчанин у всё будет когда-то потом.А в Польше действительно и проезд пенсам бесплатный,и субсидия есть и коммуналь там будет 300-400 ГРН даже зимой,и комнату можно снять на море в сезон как у нас в Украине за 60-80 грн с носа)))Там всё дешевле в поляндии,ЩуцЫн рулит!я надеюсь мудрость к вам тоже заглянет,не только старость.п.с. сколько будете платить там ипотеку,в 20 лет уложитесь?)))

Проезд для пенсов за 50%, проездной на все линии по цене 3-х чашек кофе, после 70 лет - бесплатно.За субсидии не в курсе, но на среднюю пенсию можно оплатить коммуналку за 5 2-к. квартир. На сколько коммуналок хватит средней украинской пенсии, напомните, пожалуйста?За коммуналь я уже показывал платежки. Разница по тарифам на отопление с Киевом пока около 25%. Но когда там у вас следующее повышение? В комнатах "за 60 грн. с носа" не отдыхаю, так что сравнивать не могу.ПС. Про ипотеку. Да, цены на недвигу в 2 раза выше. Но процент по ипотеке в 5 раз ниже. Если предположить, что на руках есть сумма 50% от стоимости украинской недвиги (она же 25% от стоимости польской), то платеж по ипотеке на 20 лет получается примерно одинаковым. Вот только приобретается в результате объект с в 2 раза большей рыночной стоимостью. Так что смейтесь дальше.