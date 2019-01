Додано: Пон 28 січ, 2019 18:56

Прохожий написав: kingkongovets

не ну реально, не загоняйтесь



я стараюсь, но блин - чел упорно пытается отрицать фундаментальные принципы, включая арсенал приемов менеджера оп, рассчитанного на пересичного

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.