Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38

Прохожий написав:

гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...

в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами"

цены за м2 отличаются?

блииин

а главное то шо - локация, или все остальное?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.