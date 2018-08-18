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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3444344534463447

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:36

somilitark
+1
особенно про "сопли" понравилось :mrgreen:
Сомик, жги напалмом гастрика дальше!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами" :mrgreen:
цены за м2 отличаются?
8)


блииин
а главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.


Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. :(
Это понедельник так действует?

Говорю как сам сделал. Шлак слил - воздух купил. Ну пусть не такой чтобы уж совсем воздух был, но до сдачи еще было прилично. Просто, глядя как растет вилка между модными мопами и всем остальным (и не важно уже, что это: маркетинг, иррациональное поведение субъектов рынка или что еще), не факт, что через год-два продав Авеню, в Арии еще можно будет что-то интересное купить той же площадью. Хотя, согласен, рискованно. Очень.
Так а что купил то? Или тайна?

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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
vano80 написав:Ну понятно. Мы шли учиться для диплома и "понимания" жизни. Кто понял, бросил преподавание и науку, и скупает коммерцию. А удел лохов за зарплату студентов в британии учить.


не манипулируйте
удел лохов - рассуждать о «полезности людям» сидя на маленькой зп, и проклиная барыг и олигархов, патамушо если бы не они... и далее по тексту
да, те кто преподает за рубежом - живут спокойной и размеренной жизнью, но лично я бы этого не вывез - слишком узкий круг общения и много рамок и условностей
вообще жизнь в тесном и душном кругу иммигрантов (которые в подавляющем большинстве свалили именно по меркантильным соображениеям) не совпадает с моим пониманием счастливой и полноценной жизни - но это надо понять и ощутить на своей шкуре, а не теоретизировать, или слушать рефлексию иммигрантов, до смерти оправдывающих и обосновывающих этот шаг
Какое отвратительное животное.

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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами" :mrgreen:
цены за м2 отличаются?
8)


блииин
а главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?

ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:42

  Прохожий написав:ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт :twisted:


в чем порвет?
в цене единомоментной продажи, или в долгосрочном генерировании кешфло в аренде?

у меня два объекта рядом с цп, совкошлак и новострой, купленный сцепив зубы в 15ом, так давно отбившийся совкошлак дает не меньшую рентабельность, чем тот пафос
в чем же порвет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:45

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами" :mrgreen:
цены за м2 отличаются?
8)


блииин
а главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?

В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:46

  Рыба-сом написав:В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад ;)


согласен и шо?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:46

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт :twisted:


в чем порвет?
в цене единомоментной продажи, или в долгосрочном генерировании кешфло в аренде?

в цене и ЛИКВИДНОСТИ 100%
по аренде в % к стоимости "на моменте" не факт
в долгосроке факт
ИМХО

ЗЫ: надеюсь спадщину в расчет не берем? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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