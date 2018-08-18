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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:36
somilitark
+1
особенно про "сопли" понравилось
Сомик, жги напалмом гастрика дальше!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38
Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами"
цены за м2 отличаются?
блииин
а главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:39
airmax78 написав: galadriel написав: airmax78 написав:
И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше.
До очередного повышения цен в Арии.
Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц.
Это понедельник так действует?
Говорю как сам сделал. Шлак слил - воздух купил. Ну пусть не такой чтобы уж совсем воздух был, но до сдачи еще было прилично. Просто, глядя как растет вилка между модными мопами и всем остальным (и не важно уже, что это: маркетинг, иррациональное поведение субъектов рынка или что еще), не факт, что через год-два продав Авеню, в Арии еще можно будет что-то интересное купить той же площадью. Хотя, согласен, рискованно. Очень.
Так а что купил то? Или тайна?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:39
kingkongovets написав:
vano80 написав:Ну понятно. Мы шли учиться для диплома и "понимания" жизни. Кто понял, бросил преподавание и науку, и скупает коммерцию. А удел лохов за зарплату студентов в британии учить.
не манипулируйте
удел лохов - рассуждать о «полезности людям» сидя на маленькой зп, и проклиная барыг и олигархов, патамушо если бы не они... и далее по тексту
да, те кто преподает за рубежом - живут спокойной и размеренной жизнью, но лично я бы этого не вывез - слишком узкий круг общения и много рамок и условностей
вообще жизнь в тесном и душном кругу иммигрантов (которые в подавляющем большинстве свалили именно по меркантильным соображениеям) не совпадает с моим пониманием счастливой и полноценной жизни - но это надо понять и ощутить на своей шкуре, а не теоретизировать, или слушать рефлексию иммигрантов, до смерти оправдывающих и обосновывающих этот шаг
Какое отвратительное животное.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40
kingkongovets написав: Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами"
цены за м2 отличаются?
блииина главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?
ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:42
Прохожий написав:
ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт
в чем порвет?
в цене единомоментной продажи, или в долгосрочном генерировании кешфло в аренде?
у меня два объекта рядом с цп, совкошлак и новострой, купленный сцепив зубы в 15ом, так давно отбившийся совкошлак дает не меньшую рентабельность, чем тот пафос
в чем же порвет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:45
kingkongovets написав: Прохожий написав:
гм, ККЦ, ну сколько можно? уже не смешно...
в ОДНОЙ локации два дома рядом, 1й сталинка, 2й новострой "с модными МОПами"
цены за м2 отличаются?
блииин
а главное то шо - локация, или все остальное?
предложенный вами дискурс сродни вопросу шо лучше - летом отдыхать, или зимой работать?
В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:46
Рыба-сом написав:
В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад
согласен и шо?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:46
kingkongovets написав: Прохожий написав:
ГЛАВНОЕ что в одной локации новострой "порвет" соседнюю сталинку как "тузик тряпку", и это факт
в чем порвет?
в цене единомоментной продажи, или в долгосрочном генерировании кешфло в аренде?
в цене и ЛИКВИДНОСТИ 100%
по аренде в % к стоимости "на моменте" не факт
в долгосроке факт
ИМХО
ЗЫ: надеюсь спадщину в расчет не берем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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