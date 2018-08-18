Kostia написав:Вы где препёодаете? Послушал бы ваши лекции.
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подъёб засчитан)
больше умничать не буду
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:27
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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подъёб засчитан)
больше умничать не буду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бабушек на лавочке напоминаете.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:06
Думаю частично нивелирует. Говорю на примере жк Метрополис, который стоит в развязке заболотного, но, возможно, будет иметь красивый фасад и моп, цена решает. На домике срач в их ветке.
Такая же ситуация со Смарт плаза голосеево, который зажат в двух оживлённых дорогах, но с симпатичным фасадом.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:07
Я больше буду получать. У меня еще много лет впереди.
Пардон, не думал, что для местных воротил арендного бизнеса расходы на месяц в эквиваленте 3 чашек кофе - это что-то, на что стоит вообще обращать внимание. На всякий случай повторюсь: 36 злотых стоит проездной на месяц на все линии для пенсионера. Это меньше 9 евро. Вы точно хотите это обсуждать???
Там же, где в Киеве по 500. Средний новострой по 1500-2000. За 1000 я ничего не говорил.
О, это вообще перл! Вы так хорошо запомнили метраж той съемной кавалерки? Даже я уже забывать начал. Думаете, для семьи 27 метров достаточно будет? Я, конечно, скромный в быту, но не настолько
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:15
Што што-што ????
Паркинги по 14 куе в Ирпене??? Чувак хотел купить 60 штук а ему продали только 20??
В Ирпене, Карл!!!! Теперь я слышал все.........
По супермаркетам. Вы плиз не путайте супермаркеты расположенные на первых этажах жилого дома--это просто мини хрень куда доставку делает один автомобиль деу-ланос пирожок 1-2 раза в день и выгружается за 20 минут с с огромными новусами или страшное слово ,,ашанами,,.
Поедьте посмотрите что такое новус в Комфорт тауне и как там целыми днями идут выгрузки и погрузки грузовиков, ибо народу столько в том комфорте что выносят все нахрен. Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так сами то вы имели?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16
Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.
Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга в заведениях и магазинах Оазиса.
Востаннє редагувалось UA в Пон 28 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:18
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жирный +
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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