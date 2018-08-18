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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3446344734483449

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1341
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
92
Раціональне планування та метраж
16%
208
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
211
Всього голосів : 1341
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Вы где препёодаете? Послушал бы ваши лекции.


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больше умничать не буду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Kostia написав:Вы где препёодаете? Послушал бы ваши лекции.


+
подъёб засчитан)
больше умничать не буду
Бабушек на лавочке напоминаете.

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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:06

  kingkongovets написав:а я настолько негордый, шо мне невпадлу спросить еще раз:
нивелирует ли наличие модных мопов и вентфасада неудачную локацию на берегу 8-ми полосной оживленной трассы? это достаточно «неразмытый» вопрос?
вы ж не из адесы, ответьте да/нет?)

Думаю частично нивелирует. Говорю на примере жк Метрополис, который стоит в развязке заболотного, но, возможно, будет иметь красивый фасад и моп, цена решает. На домике срач в их ветке.

Такая же ситуация со Смарт плаза голосеево, который зажат в двух оживлённых дорогах, но с симпатичным фасадом.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:07

  somilitark написав:Средняя пенсия там это все будут получать?
И даже вы?

Я больше буду получать. У меня еще много лет впереди.

  somilitark написав:Проезд там по цене 3-х чашек кофе,это вообще перл,у нас бесплатный для пенсионеров проезд,а там как правило с 1 евро стартует

Пардон, не думал, что для местных воротил арендного бизнеса расходы на месяц в эквиваленте 3 чашек кофе - это что-то, на что стоит вообще обращать внимание. На всякий случай повторюсь: 36 злотых стоит проездной на месяц на все линии для пенсионера. Это меньше 9 евро. Вы точно хотите это обсуждать???

  somilitark написав:а где в Варшаве жильё в новострое по 1000 евро,можете дать ссылочку?

Там же, где в Киеве по 500. Средний новострой по 1500-2000. За 1000 я ничего не говорил.

  somilitark написав:Там так всё хорошо,будете брать ипотеку на свои 27 метров?
В 20 лет уложитесь или нет?

О, это вообще перл! Вы так хорошо запомнили метраж той съемной кавалерки? Даже я уже забывать начал. Думаете, для семьи 27 метров достаточно будет? Я, конечно, скромный в быту, но не настолько :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:15

  Natt написав:В моем ЖК три супермаркета, третий - Новус, открыли на прошлой неделе. Очень удобно. Особенно удобен вход по магнитному ключу для жильцов в один из суперов со двора. Летом видела, что тетки в халатах выскакивают (ну, такое).
Никаких негативных явлений от того, что в комплексе супермаркеты, не замечено. Только плюсы - почти все нужное можно купить у дома.

Кстати, недавно говорили о паркинге. В нашем подземном 90 машиномест (квартир около 1000, но в доме, с которого можно спуститься в лифте - около 250). Продавались вроде бы по 14 куе. Все выкуплены. Хотя в группе все криком кричали - кому тот паркинг нужен за такие деньги!) Один чувак хотел купить 60 мест, продали ему только 20, сдает по 3000 грн., простоев вроде нет. Сколько у него квартир хз, в группе часто вижу, что постит объявления - мол, с такого-то числа будет готова однушка, первая сдача. Весной еще открытую парковку сделают, там место 6 куе.


Што :? што-што ???? :| :| :|

Паркинги по 14 куе в Ирпене??? Чувак хотел купить 60 штук а ему продали только 20??

В Ирпене, Карл!!!! Теперь я слышал все.........

По супермаркетам. Вы плиз не путайте супермаркеты расположенные на первых этажах жилого дома--это просто мини хрень куда доставку делает один автомобиль деу-ланос пирожок 1-2 раза в день и выгружается за 20 минут с с огромными новусами или страшное слово ,,ашанами,,.

Поедьте посмотрите что такое новус в Комфорт тауне и как там целыми днями идут выгрузки и погрузки грузовиков, ибо народу столько в том комфорте что выносят все нахрен. Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.


так сами то вы имели?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16

  Рыба-сом написав:В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад ;)

Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.
Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга в заведениях и магазинах Оазиса.
Востаннє редагувалось UA в Пон 28 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:18

  Natt написав:Макс, повторюсь - я живу. С тремя супермаркетами на первых этажах, два из которых работают более года. Это оч удобно, никаких минусов не замечено.

Какого размера эти супермаркеты и на какой из трех у вас выходят окна?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Рыба-сом написав:В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад ;)

Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.
Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга в заведениях и магазинах Оазиса.


жирный +
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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