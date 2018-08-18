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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:44
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
макс, с вами точно шото не так, мы вам заипались уже об этом говорить лет 5 уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:47
Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
обожаю теоретиков-перфекционистов)
станция метро на расстоянии скольких метров должна быть?
зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52
И будут в том парке сидеть в основном алколоиды
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52
Gastarbaiter
Как плавно подменяем предмет разговора,начали за пенсов,а потом сказали,что 9 евро для акул бизнеса совсем не много)))
вот объява вам по 580 евро,можно хоть завтра купить хату в новострое,есть в 2 раза дороже в Варшаве,вы разве ничего не сказали,мокнуть и тут:
27 квадратов уже купили? Или только как Максик,собираетесь жить в 60?
А вообще прикольно смотреть над перлами студентов наблюдать, которые живут в сёлах под щуцинами,питаются с распродаж просроченного,зато всё понимают,всё покупают,но пока кроме подержанного айфона 10-ти летней давности в руках не держали,жгите дальше,про сладкую жизнь в окрестностях ипеней речи посполитой
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:55
та да, все пекут. И воду разливают, и бутылки делают, и пшеницу наверно даже выращивают в нормальном супермаркете.А еще там растут мандарины\апельсина и бананы с картошкой. Так же там на месте делают консервы\закатывают горошок с кукурузой в консервные банки\шпроты, маринуют и солят и квасят помидоры\огурцы. А еще там живут коровы и свиньи и их тоже не привозят а прямо в маркете выращивают и разделывают.
Про хлебушек было образно, вы прекрасно понимаете что основная затарка происходит утром и грузовики везут все что нужно и что это как то выгружается и создается какой то звук, или вы с этим не согласны? Вы были возле овощного склада большого супермаркета?? или мясо-рыбного отдела? да это полная оппа. Кому нравится--пусть покупает, я лучше чуть пройду чем такое под окнами.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:01
А куда в этом случае девается выхлоп пекарни? И вообще, куда девается выхлоп из всей вентсистемы Новуса? Кто этим дышит?
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот опять о мопах и локациях.. На ум сразу пришли Риверстоун на Днепровской набережной и Оболонь Резиденсис, в двух проектах с красивыми мопами и фасадами цена на незавершённое перевалила за 40 кгрн, в оболони даже за 50 кгрн квадрат. То есть всё таки на моп ведутся
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