Додано: Пон 28 січ, 2019 21:55

kingkongovets написав:

про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой

та да, все пекут. И воду разливают, и бутылки делают, и пшеницу наверно даже выращивают в нормальном супермаркете.А еще там растут мандарины\апельсина и бананы с картошкой. Так же там на месте делают консервы\закатывают горошок с кукурузой в консервные банки\шпроты, маринуют и солят и квасят помидоры\огурцы. А еще там живут коровы и свиньи и их тоже не привозят а прямо в маркете выращивают и разделывают.Про хлебушек было образно, вы прекрасно понимаете что основная затарка происходит утром и грузовики везут все что нужно и что это как то выгружается и создается какой то звук, или вы с этим не согласны? Вы были возле овощного склада большого супермаркета?? или мясо-рыбного отдела? да это полная оппа. Кому нравится--пусть покупает, я лучше чуть пройду чем такое под окнами.