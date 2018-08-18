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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3448344934503451>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  kingkongovets написав:
Жека79 написав:Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.


так сами то вы имели?


Я слава Богу нет, а вот знакомый мой от этого нормально страдает. Никто не спорит что удобно иметь магазин на 1 этаже, вопрос--какой ценой? Если вы просыпаетесь каждый день от грохотов погрузчика который в 6 утра привозит свежий хлебушек то ну его нахрен. И если такое постоянно под вашими окнами.

Еше расскажите сейчас что новую пошту удобно иметь в подъезде :mrgreen: и она никакого дискомфорта не доставляет


про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.


макс, с вами точно шото не так, мы вам заипались уже об этом говорить лет 5 уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:47

  airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.


Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.


Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.


обожаю теоретиков-перфекционистов)
станция метро на расстоянии скольких метров должна быть?

зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.


Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.

И будут в том парке сидеть в основном алколоиды :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52

Gastarbaiter
Как плавно подменяем предмет разговора,начали за пенсов,а потом сказали,что 9 евро для акул бизнеса совсем не много)))
вот объява вам по 580 евро,можно хоть завтра купить хату в новострое,есть в 2 раза дороже в Варшаве,вы разве ничего не сказали,мокнуть и тут:
https://www.lun.ua/redirect-realty?gaDo ... =352701502

27 квадратов уже купили? Или только как Максик,собираетесь жить в 60?
А вообще прикольно смотреть над перлами студентов наблюдать, которые живут в сёлах под щуцинами,питаются с распродаж просроченного,зато всё понимают,всё покупают,но пока кроме подержанного айфона 10-ти летней давности в руках не держали,жгите дальше,про сладкую жизнь в окрестностях ипеней речи посполитой :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:55

  kingkongovets написав:
про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой


та да, все пекут. И воду разливают, и бутылки делают, и пшеницу наверно даже выращивают в нормальном супермаркете.А еще там растут мандарины\апельсина и бананы с картошкой. Так же там на месте делают консервы\закатывают горошок с кукурузой в консервные банки\шпроты, маринуют и солят и квасят помидоры\огурцы. А еще там живут коровы и свиньи и их тоже не привозят а прямо в маркете выращивают и разделывают.

Про хлебушек было образно, вы прекрасно понимаете что основная затарка происходит утром и грузовики везут все что нужно и что это как то выгружается и создается какой то звук, или вы с этим не согласны? Вы были возле овощного склада большого супермаркета?? или мясо-рыбного отдела? да это полная оппа. Кому нравится--пусть покупает, я лучше чуть пройду чем такое под окнами.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:01

  kingkongovets написав:про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой

А куда в этом случае девается выхлоп пекарни? И вообще, куда девается выхлоп из всей вентсистемы Новуса? Кто этим дышит?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот опять о мопах и локациях.. На ум сразу пришли Риверстоун на Днепровской набережной и Оболонь Резиденсис, в двух проектах с красивыми мопами и фасадами цена на незавершённое перевалила за 40 кгрн, в оболони даже за 50 кгрн квадрат. То есть всё таки на моп ведутся
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