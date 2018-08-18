Додано: Пон 28 січ, 2019 22:15

UA написав: Рыба-сом написав: В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад

Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.

Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга заведениях и магазинах Оазиса. Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга заведениях и магазинах Оазиса.

Как любят тут говорить, теоретегбез обидТак вот, по метро: оно есть на ПОХе, Северо-Броварском, Левобережном массивах + Святошино и Академгородок. Заметьте, я не упоминаю Лесной, который ближе к метро в основном хрущи. Всё перечисленные массивы или по застройке одногодки Оболони +/-, или даже новее.Я здесь живу с рождения, и прекрасно помню, что район был достаточно зачуханным, в 3 мкрн, где тогда жил, родители говорили, что всю голоту из коомуналок/хибар Подола переселяли. Алканавтов просто стаи были во дворах.Героев Сталинграда вдоль 3 и 1 мкрн была хмурой окраинной улицей, нынешний парк Наталка был запущенным полудиким местом, куда нужно было пробираться через пески с вербами, стоянками и стихийными мусорками. Чтоб ощутить как это было, сходите на луг возле залива Верблюд - антураж +/- схожий.Между выходами м.Оболонь - здоровый пищевой/вещевой рынок, который имел "предполье" ещё от нынешнего Дывосвита. Дорога на Петровку от Оболонском появилась в конце 1990-х.Всё начало меняться с начала постройки "жёлтых" домов возле роддома и м.Минская.Про инфраструктуру: её активно юзают в обе стороны - 211 и 210 школы (и прочие), детсады, бывший Вест Лайн (Лё Сильпо), Дрим, Аквариум, корты, каток и т.д. - это в Старо-Оболони юзают новооболонцы; кафе, церкви, парк, АТБ на набережной, детскую академию искусств - юзают Старо-Оболони.При этом, в Старо-Оболони гетто нет, там массово селятся те, кто не тянет Ново-Оболонь, но по доходам хорошо выше среднего.ЗЫ в Оазисе сейчас развелось куча "национальных лоторей", тоже делайте выводы про ЦА и перекрестное юзанье инфраструктуры