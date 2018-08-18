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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3448344934503451

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:06

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой

А куда в этом случае девается выхлоп пекарни? И вообще, куда девается выхлоп из всей вентсистемы Новуса? Кто этим дышит?

Ладно если отдельно стоящий, но если как в смарт плазе.

Хотя от жителя г сталинграда 8 ничего плохого в сторону сильпо в его доме не слышал, но у него окна на 20+ и в другую сторону
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребята - не покупайте квартиры рядом с суперами, фуфуфу)
такие смешные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:15

  UA написав:
  Рыба-сом написав:В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад ;)

Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.
Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга заведениях и магазинах Оазиса.

Как любят тут говорить, теоретег :mrgreen: без обид ;)
Так вот, по метро: оно есть на ПОХе, Северо-Броварском, Левобережном массивах + Святошино и Академгородок. Заметьте, я не упоминаю Лесной, который ближе к метро в основном хрущи. Всё перечисленные массивы или по застройке одногодки Оболони +/-, или даже новее.
Я здесь живу с рождения, и прекрасно помню, что район был достаточно зачуханным, в 3 мкрн, где тогда жил, родители говорили, что всю голоту из коомуналок/хибар Подола переселяли. Алканавтов просто стаи были во дворах.
Героев Сталинграда вдоль 3 и 1 мкрн была хмурой окраинной улицей, нынешний парк Наталка был запущенным полудиким местом, куда нужно было пробираться через пески с вербами, стоянками и стихийными мусорками. Чтоб ощутить как это было, сходите на луг возле залива Верблюд - антураж +/- схожий.
Между выходами м.Оболонь - здоровый пищевой/вещевой рынок, который имел "предполье" ещё от нынешнего Дывосвита. Дорога на Петровку от Оболонском появилась в конце 1990-х.
Всё начало меняться с начала постройки "жёлтых" домов возле роддома и м.Минская.

Про инфраструктуру: её активно юзают в обе стороны - 211 и 210 школы (и прочие), детсады, бывший Вест Лайн (Лё Сильпо), Дрим, Аквариум, корты, каток и т.д. - это в Старо-Оболони юзают новооболонцы; кафе, церкви, парк, АТБ на набережной :mrgreen: , детскую академию искусств - юзают Старо-Оболони.
При этом, в Старо-Оболони гетто нет, там массово селятся те, кто не тянет Ново-Оболонь, но по доходам хорошо выше среднего.
ЗЫ в Оазисе сейчас развелось куча "национальных лоторей", тоже делайте выводы про ЦА и перекрестное юзанье инфраструктуры ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас


Собственно там и живу, в парке, 200 метров море и пляж, маркет метров в 800.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
kingkongovets написав:зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас


Собственно там и живу, в парке, 200 метров море и пляж, маркет метров в 800.


метра нет?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:20

  kingkongovets написав:
Жека79 написав:
  kingkongovets написав:[quote="Жека79"
Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.[/quote

так сами то вы имели?


Я слава Богу нет, а вот знакомый мой от этого нормально страдает. Никто не спорит что удобно иметь магазин на 1 этаже, вопрос--какой ценой? Если вы просыпаетесь каждый день от грохотов погрузчика который в 6 утра привозит свежий хлебушек то ну его нахрен. И если такое постоянно под вашими окнами.

Еше расскажите сейчас что новую пошту удобно иметь в подъезде :mrgreen: и она никакого дискомфорта не доставляет


про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой

В большинстве (Новус, Мегамаркет, не говоря уже про всякие Сильпо) кроме "своего" половину где-то ассортимента составляет привозной ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:26

  Жека79 написав:Што :? што-што ???? :| :| :|

Паркинги по 14 куе в Ирпене??? Чувак хотел купить 60 штук а ему продали только 20??

В Ирпене, Карл!!!! Теперь я слышал все.........

По супермаркетам. Вы плиз не путайте супермаркеты расположенные на первых этажах жилого дома--это просто мини хрень куда доставку делает один автомобиль деу-ланос пирожок 1-2 раза в день и выгружается за 20 минут с с огромными новусами или страшное слово ,,ашанами,,.

Поедьте посмотрите что такое новус в Комфорт тауне и как там целыми днями идут выгрузки и погрузки грузовиков, ибо народу столько в том комфорте что выносят все нахрен. Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.

Да, поверьте, я была в не меньшем акуении. Потому что имея такие бабки на руках, чувак вкладывается в ипеня, а не в квартиры в норм локации в Киеве. У меня тоже разрыв шаблона. И по паркингу рентабельность по верхней границе проходит. Хотя... Амортизации нет, так что мож и норм инвестиция. А учитывая, что у нас после 21.00 припарковаться проблематично, паркинги по 3 килогривны у него снимают.

Что касается суперов, то у меня ни на один из них окна не выходят. Но зато выходят на детскую площадку. Уже лучше пусть иногда будет выгрузка, чем визг с самого утра и до позднего вечера от "цветов жизни".
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:Уже лучше пусть иногда будет выгрузка, чем визг с самого утра и до позднего вечера от "цветов жизни".


+++)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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