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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:06
airmax78 написав: kingkongovets написав:
про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой
А куда в этом случае девается выхлоп пекарни? И вообще, куда девается выхлоп из всей вентсистемы Новуса? Кто этим дышит?
Ладно если отдельно стоящий, но если как в смарт плазе.
Хотя от жителя г сталинграда 8 ничего плохого в сторону сильпо в его доме не слышал, но у него окна на 20+ и в другую сторону
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:07
ребята - не покупайте квартиры рядом с суперами, фуфуфу)
такие смешные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:15
UA написав: Рыба-сом написав:
В некотором смысле, застройка "делает" локацию: примеры - Оболонь до застройки на Тимошенко и в 3а мкрн, а также окрестности Лыбидской лет 15 назад
Оболонь, с появлением метро в начале 80-х стала лучшим спальником и таковым остается.
Оазис всё же нужно отделять в отдельную локацию от Старой Оболони хотя бы по тому, что инфраструктура Старой Оболони, мало интересна жителям Оазиса и наоборот старооболонцы делают немного выторга заведениях и магазинах Оазиса.
Как любят тут говорить, теоретег
без обид
Так вот, по метро: оно есть на ПОХе, Северо-Броварском, Левобережном массивах + Святошино и Академгородок. Заметьте, я не упоминаю Лесной, который ближе к метро в основном хрущи. Всё перечисленные массивы или по застройке одногодки Оболони +/-, или даже новее.
Я здесь живу с рождения, и прекрасно помню, что район был достаточно зачуханным, в 3 мкрн, где тогда жил, родители говорили, что всю голоту из коомуналок/хибар Подола переселяли. Алканавтов просто стаи были во дворах.
Героев Сталинграда вдоль 3 и 1 мкрн была хмурой окраинной улицей, нынешний парк Наталка был запущенным полудиким местом, куда нужно было пробираться через пески с вербами, стоянками и стихийными мусорками. Чтоб ощутить как это было, сходите на луг возле залива Верблюд - антураж +/- схожий.
Между выходами м.Оболонь - здоровый пищевой/вещевой рынок, который имел "предполье" ещё от нынешнего Дывосвита. Дорога на Петровку от Оболонском появилась в конце 1990-х.
Всё начало меняться с начала постройки "жёлтых" домов возле роддома и м.Минская.
Про инфраструктуру: её активно юзают в обе стороны - 211 и 210 школы (и прочие), детсады, бывший Вест Лайн (Лё Сильпо), Дрим, Аквариум, корты, каток и т.д. - это в Старо-Оболони юзают новооболонцы; кафе, церкви, парк, АТБ на набережной
, детскую академию искусств - юзают Старо-Оболони.
При этом, в Старо-Оболони гетто нет, там массово селятся те, кто не тянет Ново-Оболонь, но по доходам хорошо выше среднего.
ЗЫ в Оазисе сейчас развелось куча "национальных лоторей", тоже делайте выводы про ЦА и перекрестное юзанье инфраструктуры
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:17
kingkongovets написав:зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас
Собственно там и живу, в парке, 200 метров море и пляж, маркет метров в 800.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:18
freeze написав:
kingkongovets написав:зы: просто назовите адрес идеального дома для идеального вас
Собственно там и живу, в парке, 200 метров море и пляж, маркет метров в 800.
метра нет?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:20
kingkongovets написав: Жека79 написав: kingkongovets написав:
[quote="Жека79"
Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.[/quote
так сами то вы имели?
Я слава Богу нет, а вот знакомый мой от этого нормально страдает. Никто не спорит что удобно иметь магазин на 1 этаже, вопрос--какой ценой? Если вы просыпаетесь каждый день от грохотов погрузчика который в 6 утра привозит свежий хлебушек то ну его нахрен. И если такое постоянно под вашими окнами.
Еше расскажите сейчас что новую пошту удобно иметь в подъезде
и она никакого дискомфорта не доставляет
про в одном подъездн никто не говорил, но рядом - очень круто, соседу канешна привет, но про свежий хлебушек может рассказывать тока теоретик - в норм супере пекут свой
В большинстве (Новус, Мегамаркет, не говоря уже про всякие Сильпо) кроме "своего" половину где-то ассортимента составляет привозной
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:26
Жека79 написав:
Што
што-што ????
Паркинги по 14 куе в Ирпене??? Чувак хотел купить 60 штук а ему продали только 20??
В Ирпене, Карл!!!! Теперь я слышал все.........
По супермаркетам. Вы плиз не путайте супермаркеты расположенные на первых этажах жилого дома--это просто мини хрень куда доставку делает один автомобиль деу-ланос пирожок 1-2 раза в день и выгружается за 20 минут с с огромными новусами или страшное слово ,,ашанами,,.
Поедьте посмотрите что такое новус в Комфорт тауне и как там целыми днями идут выгрузки и погрузки грузовиков, ибо народу столько в том комфорте что выносят все нахрен. Иметь такое под домом или тем более под окнами--лютый ппц.
Да, поверьте, я была в не меньшем акуении. Потому что имея такие бабки на руках, чувак вкладывается в ипеня, а не в квартиры в норм локации в Киеве. У меня тоже разрыв шаблона. И по паркингу рентабельность по верхней границе проходит. Хотя... Амортизации нет, так что мож и норм инвестиция. А учитывая, что у нас после 21.00 припарковаться проблематично, паркинги по 3 килогривны у него снимают.
Что касается суперов, то у меня ни на один из них окна не выходят. Но зато выходят на детскую площадку. Уже лучше пусть иногда будет выгрузка, чем визг с самого утра и до позднего вечера от "цветов жизни".
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:36
Natt написав:Уже лучше пусть иногда будет выгрузка, чем визг с самого утра и до позднего вечера от "цветов жизни".
+++)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:03
kingkongovets написав:
Natt написав:Уже лучше пусть иногда будет выгрузка, чем визг с самого утра и до позднего вечера от "цветов жизни".
+++)))
О даа +++
Жил на Оболоне , окна во двор с д.с.
Так хорошо что хоть детей на обед и тихий час загоняли, как они орали, это ппц.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:06
Неоднократно был на детской площадке Тетриса и ЦП: ни одной живой души. Надобрать!
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