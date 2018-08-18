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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3449345034513452

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Неоднократно был на детской площадке Тетриса и ЦП: ни одной живой души. Надобрать!


так шо ж вы тормозите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:08

  airmax78 написав:Неоднократно был на детской площадке Тетриса и ЦП: ни одной живой души. Надобрать!


Самые страшные детские площадки будут в жк типа каховской, там дома создают эхо, и стоят колодцем, да и детей там будер овердофига.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:10

kingkongovets Чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. + дороговато.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:kingkongovets Чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. + дороговато.


а шоп купить шото нужное надо заработать и психануть
но вам это не грозит)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:29

  kingkongovets написав:а шоп купить шото нужное надо заработать и психануть

всё уходит на пузату хату
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:а шоп купить шото нужное надо заработать и психануть

всё уходит на пузату хату


я так не думаю, я думаю шо макс все же нырнул опять в недвигу
но это - не важно
недвига покупается либо для того шоп в ней жить, либо для бизнеса
макс же купил ради перфекционизма и шоп унять свои многочисленные комплексы
мы ждем новостей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:45

По поводу Дружбы 14-16. На сам Новус там выходит процентов 20 окон. 50% выходит на НЛ и частный сектор ул. Товарная. Часть окон, выходящих во двор имеют некое расстояние, до магазина еще внутренний двор. Причем заезд и разгрузка внутри, так что я думаю проблем меньше, чем вы тут написали. Кстати если смотреть с Дружбы на въезд товарных машин в магазин, именно за ним закрытая детская площадка. Так что эти 20% имеют выход окон и на детскую площадку и на въезд в магазин. Кроме того 500м до Форы и около 1км Сильпо НЛ.
Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар. Ближайший магазин, кроме Новуса -это Сильпо напротив ФК.

Есть там еще одна проблема о которой не писали тут. Подземный переход между Яскравым и Новусом любят грабители. По крайней мере пару лет назад почистили несколько знакомых.
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