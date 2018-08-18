Додано: Пон 28 січ, 2019 23:45

По поводу Дружбы 14-16. На сам Новус там выходит процентов 20 окон. 50% выходит на НЛ и частный сектор ул. Товарная. Часть окон, выходящих во двор имеют некое расстояние, до магазина еще внутренний двор. Причем заезд и разгрузка внутри, так что я думаю проблем меньше, чем вы тут написали. Кстати если смотреть с Дружбы на въезд товарных машин в магазин, именно за ним закрытая детская площадка. Так что эти 20% имеют выход окон и на детскую площадку и на въезд в магазин. Кроме того 500м до Форы и около 1км Сильпо НЛ.

Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар. Ближайший магазин, кроме Новуса -это Сильпо напротив ФК.



Есть там еще одна проблема о которой не писали тут. Подземный переход между Яскравым и Новусом любят грабители. По крайней мере пару лет назад почистили несколько знакомых.