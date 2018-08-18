airmax78 написав:Неоднократно был на детской площадке Тетриса и ЦП: ни одной живой души. Надобрать!
так шо ж вы тормозите?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так шо ж вы тормозите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:08
Самые страшные детские площадки будут в жк типа каховской, там дома создают эхо, и стоят колодцем, да и детей там будер овердофига.
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:10
kingkongovets Чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. + дороговато.
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а шоп купить шото нужное надо заработать и психануть
но вам это не грозит)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:29
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я так не думаю, я думаю шо макс все же нырнул опять в недвигу
но это - не важно
недвига покупается либо для того шоп в ней жить, либо для бизнеса
макс же купил ради перфекционизма и шоп унять свои многочисленные комплексы
мы ждем новостей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:45
По поводу Дружбы 14-16. На сам Новус там выходит процентов 20 окон. 50% выходит на НЛ и частный сектор ул. Товарная. Часть окон, выходящих во двор имеют некое расстояние, до магазина еще внутренний двор. Причем заезд и разгрузка внутри, так что я думаю проблем меньше, чем вы тут написали. Кстати если смотреть с Дружбы на въезд товарных машин в магазин, именно за ним закрытая детская площадка. Так что эти 20% имеют выход окон и на детскую площадку и на въезд в магазин. Кроме того 500м до Форы и около 1км Сильпо НЛ.
Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар. Ближайший магазин, кроме Новуса -это Сильпо напротив ФК.
Есть там еще одна проблема о которой не писали тут. Подземный переход между Яскравым и Новусом любят грабители. По крайней мере пару лет назад почистили несколько знакомых.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:38
это слишком дорогая покупка, имхо.
такое себе могут позволить люди на 300% обеспеченные и недвигой для жизни и недвигой для бизнеса.
хлопчик просто заигрался: и нести свою никому не нужную миссию моралиста-нищеброда тяжело, и бросить жалко.
ведь в компании или на улице поплачешься - и тут же, справедливо, нах.ер пошлют.
а здесь аудитория жалостливая, понятливая. как в театре на моно-спектакле.
только после окончания пьесы про мусорные пакеты и приветливые рожи в мопах зрители идут домой и всем плевать на артиста без ансамбля и его пустую говорильню.
артист же думает, что нужен.
в этом красота форума.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жаль шо мой друг макс так часто кричал «волки-волки», шо ему уже не то шо никто не верит - это уже даже никого не интересует
думаю шо он сделал правильный выбор и его жилье с вентфасадом и модными мопами будет с годами только дорожать, как хорошее вино
нам остается тока завидовать и жевать сопли
нетакле?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:56
Вы скучный оппонент, с вами не интересно спорить. Можете считать это сливом, а себя победителем.
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