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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3450345134523453

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:13

  Первый написав:
  change_pm написав:
Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.
Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.
Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас :)

Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал.


Я этим принципом живу, задумал и сделал. Вот сомика думаю убедить, а то что-то мучается :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:19

  Бывалый написав:Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар.

для отеля, доходного дома, офисного или административного здания - что нужно.
сложно представить это место для жизни.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:24

  somilitark написав:
  change_pm написав:
Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.
Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.
Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас :)

Вы решили догнать Максика по теоретической части?
Кто хоть раз был в Польше отмечают,что там пенсы такие же замученные и зашоренные как у нас,получат те 850 или немногим больше злотых и не знают в какую сторону им бежать,оплатить свет с отоплением что бы не замёрзнуть, или в аптеку,или за акционными яблоками.
В 40 не успеете заработать на стаж,получите пару сот злотых помощи по старости,если будет где жить,а жильё там минимум в 3 раза дороже,вот и все пироги,это студенты с Чабанов и прочих ипеней задвигают,как им там хорошо за кордоном,пока они живут в хостеле и их работодатели подкармливают несвежим хлебом,вы то вроде вышли из розового возраста,как за кордоном баксы сами в рот залетают,главное туда попасть :wink:
п.с. надеюсь больше рекламы арий не будет от бомжиков\понаехов :shock:


Я в жизни много чего попробовал. Ваше видение жизни польского пенса, расходится с тем, что я вижу, например, в Катовицах.

В Польше для получения пенсии нужно 20 лет стажа. Точка! Стаж с украинским, повторюсь, можно объединять. Т.е. даже в 50 можно и стоит выезжать, если здесь с работой напряг.

Жить не обязательно в Варшаве/Кракове, можно и в Катовицах, там метр стоит от 5 тыс злотых.

Я это как практик все говорю, так что мне можно верить, плохого не посоветую. Но решения, каждый принимает сам.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:31

  kingkongovets написав:нам остается тока завидовать и жевать сопли
нетакле?

да я уже утомился ему завидовать: с таким счастьем и на свободе...
наступает время и начинаешь жить здесь и сейчас. и уже нет никакого желания медитировать на потенциал с двадцатилетней перспективой.
сегодня одно, завтра другое, послезавтра реновация...
нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:37

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:нам остается тока завидовать и жевать сопли
нетакле?

да я уже утомился ему завидовать: с таким счастьем и на свободе...
наступает время и начинаешь жить здесь и сейчас. и уже нет никакого желания медитировать на потенциал с двадцатилетней перспективой.
сегодня одно, завтра другое, послезавтра реновация...
нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?


вот это и есть смысл жизни. поддерживаю.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:51

В Дубаи цены на недвигу с 2014 года упали на 25%.
Хороший вариант для тех, кто зимой любит солнце, море и движуху.
Вариант 2 - отправить туда на зиму свою кобру и наслаждаться свободой в Киеве.
Тасазать, зимняя недвижимость двойного назначения.
:lol: :lol: :lol:

https://www.bloomberg.com/news/articles ... erty-slump
Libo
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