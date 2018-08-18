somilitark написав:

change_pm написав:

Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.

Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.

Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию.Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами.Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас

Вы решили догнать Максика по теоретической части?Кто хоть раз был в Польше отмечают,что там пенсы такие же замученные и зашоренные как у нас,получат те 850 или немногим больше злотых и не знают в какую сторону им бежать,оплатить свет с отоплением что бы не замёрзнуть, или в аптеку,или за акционными яблоками.В 40 не успеете заработать на стаж,получите пару сот злотых помощи по старости,если будет где жить,а жильё там минимум в 3 раза дороже,вот и все пироги,это студенты с Чабанов и прочих ипеней задвигают,как им там хорошо за кордоном,пока они живут в хостеле и их работодатели подкармливают несвежим хлебом,вы то вроде вышли из розового возраста,как за кордоном баксы сами в рот залетают,главное туда попастьп.с. надеюсь больше рекламы арий не будет от бомжиков\понаехов