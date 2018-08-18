Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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change_pm написав: Захотелось немного прокомментировать. Если выехал даже в 40 лет в Польшу, то свои 20 лет стажа в Польше можно заработать. К тому же можно объединить украинский и польский стажи, т.е. даже чел, выехавший в 50 и легализовавшийcя в Польше, будет получать нормальную польскую пенсию. Далее, в той же Польше накопительная персонифицированная пенсия. И еще, у пенсов масса льгот, начиная от бесплатного проезда, заканчивая бесплатной медициной и лекарствами. Так что не все так однозначно и совсем несравнимо c тем, что у нас
Вы решили догнать Максика по теоретической части? Кто хоть раз был в Польше отмечают,что там пенсы такие же замученные и зашоренные как у нас,получат те 850 или немногим больше злотых и не знают в какую сторону им бежать,оплатить свет с отоплением что бы не замёрзнуть, или в аптеку,или за акционными яблоками. В 40 не успеете заработать на стаж,получите пару сот злотых помощи по старости,если будет где жить,а жильё там минимум в 3 раза дороже,вот и все пироги,это студенты с Чабанов и прочих ипеней задвигают,как им там хорошо за кордоном,пока они живут в хостеле и их работодатели подкармливают несвежим хлебом,вы то вроде вышли из розового возраста,как за кордоном баксы сами в рот залетают,главное туда попасть п.с. надеюсь больше рекламы арий не будет от бомжиков\понаехов
Я в жизни много чего попробовал. Ваше видение жизни польского пенса, расходится с тем, что я вижу, например, в Катовицах.
В Польше для получения пенсии нужно 20 лет стажа. Точка! Стаж с украинским, повторюсь, можно объединять. Т.е. даже в 50 можно и стоит выезжать, если здесь с работой напряг.
Жить не обязательно в Варшаве/Кракове, можно и в Катовицах, там метр стоит от 5 тыс злотых.
Я это как практик все говорю, так что мне можно верить, плохого не посоветую. Но решения, каждый принимает сам.
kingkongovets написав:нам остается тока завидовать и жевать сопли нетакле?
да я уже утомился ему завидовать: с таким счастьем и на свободе... наступает время и начинаешь жить здесь и сейчас. и уже нет никакого желания медитировать на потенциал с двадцатилетней перспективой. сегодня одно, завтра другое, послезавтра реновация... нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?
kingkongovets написав:нам остается тока завидовать и жевать сопли нетакле?
да я уже утомился ему завидовать: с таким счастьем и на свободе... наступает время и начинаешь жить здесь и сейчас. и уже нет никакого желания медитировать на потенциал с двадцатилетней перспективой. сегодня одно, завтра другое, послезавтра реновация... нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?
В Дубаи цены на недвигу с 2014 года упали на 25%. Хороший вариант для тех, кто зимой любит солнце, море и движуху. Вариант 2 - отправить туда на зиму свою кобру и наслаждаться свободой в Киеве. Тасазать, зимняя недвижимость двойного назначения.
somilitark написав:А вообще прикольно смотреть над перлами студентов наблюдать, которые живут в сёлах под щуцинами,питаются с распродаж просроченного,зато всё понимают,всё покупают,но пока кроме подержанного айфона 10-ти летней давности в руках не держали
Вы скучный оппонент, с вами не интересно спорить. Можете считать это сливом, а себя победителем.
Тут дофіга рожевоокулярних "переможців" Особливо з розряду прокурорських чи "успішних пізнесмєнів"
Рыба-сом написав:Или Куреневка-Сырец: прицентрально, во втором случае даже 2 станции метро, но проигрывают ПОХу сугубо из-за общего антуража льокации, который бы сразу изменился при комплексной перестройке района.