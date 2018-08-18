Не буде. Там не має озер і Дніпра.
Решта Поха буде.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29
Не буде. Там не має озер і Дніпра.
Решта Поха буде.
Всім процвітання!
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:32
Хороший арендатор,надо брать )))
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
/Потому, что обитатели квартир на серебряной миле при любых видах из окна будут закрывать окна плотными шторами, чтобы их не видели и, возможно, ставят глушилки, чтобы их не слышали.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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