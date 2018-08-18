RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3451345234533454

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:Или Куреневка-Сырец: прицентрально, во втором случае даже 2 станции метро, но проигрывают ПОХу сугубо из-за общего антуража льокации, который бы сразу изменился при комплексной перестройке района.

Теплится надежда, что там не будет второго ПОХа



Не буде. Там не має озер і Дніпра.

Решта Поха буде.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13843
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:32

Хороший арендатор,надо брать )))

Наркоагроном снял в Киеве пентхаус под плантацию конопли и вырастил урожай на 3 миллиона гривен

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 7e7sPLPRzo
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30625
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3012 раз.
Подякували: 5167 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?

/Потому, что обитатели квартир на серебряной миле при любых видах из окна будут закрывать окна плотными шторами, чтобы их не видели и, возможно, ставят глушилки, чтобы их не слышали.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3451345234533454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1290, 1291, 1292
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12911 2222260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 09:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66836)
29.01.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.