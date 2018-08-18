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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3451345234533454

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:32

Хороший арендатор,надо брать )))

Наркоагроном снял в Киеве пентхаус под плантацию конопли и вырастил урожай на 3 миллиона гривен

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 7e7sPLPRzo
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?

/Потому, что обитатели квартир на серебряной миле при любых видах из окна будут закрывать окна плотными шторами, чтобы их не видели и, возможно, ставят глушилки, чтобы их не слышали.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:57

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:почему не серебряной миле подавляющее большинство квартир с видом в соседнюю стену продано?

/Потому, что обитатели квартир на серебряной миле при любых видах из окна будут закрывать окна плотными шторами, чтобы их не видели и, возможно, ставят глушилки, чтобы их не слышали.

А ездить они по Киеву будут на Лайносе или евробляхе, ну чтоб не опознали на дороге и не чпокнули в пробке как комиссара Катани?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:04

барабашов
Катани погиб, выходя из больницы
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26

  Yuri_T написав:барабашов
Катани погиб, выходя из больницы

від хронічного простатиту?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:Или Куреневка-Сырец: прицентрально, во втором случае даже 2 станции метро, но проигрывают ПОХу сугубо из-за общего антуража льокации, который бы сразу изменился при комплексной перестройке района.

Теплится надежда, что там не будет второго ПОХа

Аналогично.
Но месседж был немного иной. Представьте там, например, КТ или Файна Таун.
ЗЫ так Вы на Сырце живёте? :roll:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непонятно, почему всякие ООНы и Климкины не читают форум - https://news.finance.ua/ru/news/-/442905/v-ukraine-prodolzhaet-stremitelno-rasti-uroven-emigratsii
"По подтвержденным министром иностранных дел Павлом Климкиным данным, в период с 20 марта 2018 по 28 января 2019 года страну покинуло почти миллион граждан. "
И вроде все для них есть, и три главных города, и розеток для работы хватает, а они все валят и валят :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Cплюну культурно на очки рожевоокулярников...

В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44290 ... emigratsii

Скоро как в Бразилии будем, под 70% страны живёт в столице...остальные кто куда
Чукча2
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