Наркоагроном снял в Киеве пентхаус под плантацию конопли и вырастил урожай на 3 миллиона гривен
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:32
Хороший арендатор,надо брать )))
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
/Потому, что обитатели квартир на серебряной миле при любых видах из окна будут закрывать окна плотными шторами, чтобы их не видели и, возможно, ставят глушилки, чтобы их не слышали.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:57
А ездить они по Киеву будут на Лайносе или евробляхе, ну чтоб не опознали на дороге и не чпокнули в пробке как комиссара Катани?
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:04
барабашов
Катани погиб, выходя из больницы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26
Аналогично.
Но месседж был немного иной. Представьте там, например, КТ или Файна Таун.
ЗЫ так Вы на Сырце живёте?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Непонятно, почему всякие ООНы и Климкины не читают форум - https://news.finance.ua/ru/news/-/442905/v-ukraine-prodolzhaet-stremitelno-rasti-uroven-emigratsii
"По подтвержденным министром иностранных дел Павлом Климкиным данным, в период с 20 марта 2018 по 28 января 2019 года страну покинуло почти миллион граждан. "
И вроде все для них есть, и три главных города, и розеток для работы хватает, а они все валят и валят
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Cплюну культурно на очки рожевоокулярников...
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44290 ... emigratsii
Скоро как в Бразилии будем, под 70% страны живёт в столице...остальные кто куда
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