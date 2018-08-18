Чукча2 написав:Cплюну культурно на очки рожевоокулярников...
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44290 ... emigratsii
Скоро как в Бразилии будем, под 70% страны живёт в столице...остальные кто куда
Ага. Еще бы заводы в столицу перенесли, чтобы было где работать этим 70%.
Хотя, может не все так плохо. Вон, пишут
По последним данным ZUS, количество трудоустроенных иностранцев стабилизировалась, а количество украинцев уменьшилась на 5 тысяч. Это, безусловно, означает конец прогрессивного увеличения трудовых мигрантов в Польше", - комментируют ситуацию эксперты аналитической платформы SpotData.
В то же время польский ZUS утверждает, что в целом количество иностранцев, которые платят взносы, является рекордной. На конец 2018 таких было 569 700 человек. Украинцы продолжают составлять львиную долю - 420 700 человек.
Наверняка +5 тыс. к спросу на новострои Киева.