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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:29

  Чукча2 написав:Cплюну культурно на очки рожевоокулярников...

В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44290 ... emigratsii

Скоро как в Бразилии будем, под 70% страны живёт в столице...остальные кто куда

Ага. Еще бы заводы в столицу перенесли, чтобы было где работать этим 70%.

Хотя, может не все так плохо. Вон, пишут
По последним данным ZUS, количество трудоустроенных иностранцев стабилизировалась, а количество украинцев уменьшилась на 5 тысяч. Это, безусловно, означает конец прогрессивного увеличения трудовых мигрантов в Польше", - комментируют ситуацию эксперты аналитической платформы SpotData.

В то же время польский ZUS утверждает, что в целом количество иностранцев, которые платят взносы, является рекордной. На конец 2018 таких было 569 700 человек. Украинцы продолжают составлять львиную долю - 420 700 человек.


Наверняка +5 тыс. к спросу на новострои Киева.
Gastarbaiter
 
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