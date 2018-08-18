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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:19
Faceless написав:
Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
А медианную по Киеву не печатают?
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stm
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:22
stm написав: Faceless написав:
Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
А медианную по Киеву не печатают?
Раз встречал в одном их отчете, медианная была немного ниже средней, процентов на 10
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Faceless
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:29
Yuri_T написав: Бывалый написав:
Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар.
для отеля, доходного дома, офисного или административного здания - что нужно.
сложно представить это место для жизни.
Арендаторы не хотят жить над трассой. Те что по незнанию селятся, быстро съезжают. Даже если до метро 2 минуты и цена немного ниже рынка.
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UA
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:35
Gastarbaiter написав:
Ага. Еще бы заводы в столицу перенесли, чтобы было где работать этим 70%.
Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева.
Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.
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UA
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:43
UA написав:
Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева.
Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.
Для производства нужна инфраструктура, доступ к комплектующим и рабочей силе.
Если за запчастями и комплектующими нужно каждый день в Киев мотаться, а в городке вообще нет полного комплекта трезвых рабочих ни на какую зарплату, как туда можно переносить производство?
Я еще мог бы понять перенос производства с рынком сбыта и комплектующими из Европы на ЗУ.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:03
Faceless написав:
Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
Вот с 81% я согласен.
Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:25
zzzzzz написав: Faceless написав:
Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
Вот с 81% я согласен.
Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.
З врахуванням нових ціна на комуналку.
До речі, п. Фейслес живе у Німеччині, я так розумію)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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