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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3452345334543455

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:19

  Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)

А медианную по Киеву не печатают?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:22

  stm написав:
  Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)

А медианную по Киеву не печатают?

Раз встречал в одном их отчете, медианная была немного ниже средней, процентов на 10
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:29

  Yuri_T написав:
  Бывалый написав:Новый комплекс Яскравый тоже окна не обязательно на бульвар.

для отеля, доходного дома, офисного или административного здания - что нужно.
сложно представить это место для жизни.

Арендаторы не хотят жить над трассой. Те что по незнанию селятся, быстро съезжают. Даже если до метро 2 минуты и цена немного ниже рынка.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:35

  Gastarbaiter написав:Ага. Еще бы заводы в столицу перенесли, чтобы было где работать этим 70%.

Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева.
Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева.
Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.

Для производства нужна инфраструктура, доступ к комплектующим и рабочей силе.
Если за запчастями и комплектующими нужно каждый день в Киев мотаться, а в городке вообще нет полного комплекта трезвых рабочих ни на какую зарплату, как туда можно переносить производство?
Я еще мог бы понять перенос производства с рынком сбыта и комплектующими из Европы на ЗУ.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:03

  Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)


Вот с 81% я согласен.

Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:24

  Faceless написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)

А медианную по Киеву не печатают?

Раз встречал в одном их отчете, медианная была немного ниже средней, процентов на 10

Фейслес не в екурсі, що ЗП за грудень - це фактично ЗП + премія?
Тому не можна порівнювати ЗП за грудень і за січень.
Мухльож в стилі Захара_)))))

Успішним укро-пізнесмєнам:
"завжди дивувався понтам українських бізнесменів, яких правда окрім України ніхто більше ніде не знає."
https://uainfo.org/blognews/1548754903- ... ittya.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:25

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)


Вот с 81% я согласен.

Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.

З врахуванням нових ціна на комуналку.
До речі, п. Фейслес живе у Німеччині, я так розумію))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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