Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
А медианную по Киеву не печатают?
Раз встречал в одном их отчете, медианная была немного ниже средней, процентов на 10
UA написав:Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева. Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.
Для производства нужна инфраструктура, доступ к комплектующим и рабочей силе. Если за запчастями и комплектующими нужно каждый день в Киев мотаться, а в городке вообще нет полного комплекта трезвых рабочих ни на какую зарплату, как туда можно переносить производство? Я еще мог бы понять перенос производства с рынком сбыта и комплектующими из Европы на ЗУ.
Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
Вот с 81% я согласен.
Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.
Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
А медианную по Киеву не печатают?
Раз встречал в одном их отчете, медианная была немного ниже средней, процентов на 10
Фейслес не в екурсі, що ЗП за грудень - це фактично ЗП + премія? Тому не можна порівнювати ЗП за грудень і за січень. Мухльож в стилі Захара_)))))
Faceless написав:Госстат опубликовал среднюю ЗП по Киеву за декабрь - 16546 грн, или по курсу на конец декабря 28,2 - почти 587 долл. Это уже выше например уровня января-февраля 2013 (559 и 575 долл соответственно), а среднегодовая в долл экв ЗП за 2018 (495,75) составила 81% от средней за год за 2013 (614,18)
Вот с 81% я согласен.
Теперь надо посчитать что там с реальными доходами.
З врахуванням нових ціна на комуналку. До речі, п. Фейслес живе у Німеччині, я так розумію)))