UA написав: 1. Большинство складов и логистических центров уже давно в пригороде и области. Перегонка фур по ночам внутри города ещё то удовольствие и "замечательная" логистика.

2. Киевляне в реальном секторе экономики уже давно не трудятся. Рабочая сила это пригород или вахтовым методом из других регионов.

ПС У нас уже появляются целые местности специализирующиеся на определенной продукции.

выделенное мягко говоря не соответствует действительности, с остальным полностью согласен выделенное мягко говоря не соответствует действительности, с остальным полностью согласен

