Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.
Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. Это понедельник так действует?
Зря вы наехали на Макса. Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться. П.С. По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!
Yuri_T написав:... нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?
вот это и есть смысл жизни. поддерживаю.
Тоже поддерживаю. Но со сроками - промашка. Менять надо через 7-9 лет, пока сделанный тобой ремонт окупился, но не устарел )))
J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!
так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?) 200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?) ерунда какая
зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг
У меня пару лет нормальный маркет в 200 м - удобно. Раньше раз в неделю делал закупочный вояж на авто в крупный маркет, сейчас в разы реже, нет смысла. Экономия времени пятницы или выходного дня - главный профит
Mazay256 написав: У меня пару лет нормальный маркет в 200 м - удобно. Раньше раз в неделю делал закупочный вояж на авто в крупный маркет, сейчас в разы реже, нет смысла. Экономия времени пятницы или выходного дня - главный профит
я ваще не понимаю как можно спорить с тем шо чем ближе супер - тем лучше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева. Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.
Для производства нужна инфраструктура, доступ к комплектующим и рабочей силе. Если за запчастями и комплектующими нужно каждый день в Киев мотаться, а в городке вообще нет полного комплекта трезвых рабочих ни на какую зарплату, как туда можно переносить производство? Я еще мог бы понять перенос производства с рынком сбыта и комплектующими из Европы на ЗУ.
напр. в міста сателіти: Ірпінь, Буча, Бородянка, Боярка, Бориспіль, Біла Церква...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.