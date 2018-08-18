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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3454345534563457>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:15

  galadriel написав:
  airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.


Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. :(
Это понедельник так действует?

Зря вы наехали на Макса.
Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться.
П.С. По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:20

1985 год
райский был уголок

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:26

  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:36

  kingkongovets написав:
  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг


Только лошара ставшая жертвой реклами заплатит в 2+ раз больше за тт и бф, чем за соседнюю сталинку в той же локации.
Особливо вдарені заплатить в 3+ раза більше за ТТ на 30 поверсі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:43

  change_pm написав:
  Yuri_T написав:...
нафиг эти страдания? работай себе спокойно, живи в своей квартире по-карману пусть и без фасадов и с тарелками, но с нормальной школой/школами рядом, копи аккуратно бабло, через 10-15 лет меняй квартиру на более современную или строй дом. что еще нужно?


вот это и есть смысл жизни. поддерживаю.

Тоже поддерживаю. Но со сроками - промашка. Менять надо через 7-9 лет, пока сделанный тобой ремонт окупился, но не устарел )))
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:45

  Gastarbaiter написав:
  UA написав:2. Киевляне в реальном секторе экономики уже давно не трудятся. Рабочая сила это пригород или вахтовым методом из других регионов.

Вот только местные лендлорды считают Киев самодостаточным в экономическом плане и в упор не замечают взаимосвязи между благосостоянием киевлян и состоянием промышленности в регионах.

Именно так.
В масштабах страны надо посмотреть что мы производим и для кого.
ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:45

  kingkongovets написав:
  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг


У меня пару лет нормальный маркет в 200 м - удобно. Раньше раз в неделю делал закупочный вояж на авто в крупный маркет, сейчас в разы реже, нет смысла. Экономия времени пятницы или выходного дня - главный профит
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:47

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг


Только лошара ставшая жертвой реклами заплатит в 2+ раз больше за тт и бф, чем за соседнюю сталинку в той же локации.
Особливо вдарені заплатить в 3+ раза більше за ТТ на 30 поверсі.


пластинка заела?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:49

  Mazay256 написав:
У меня пару лет нормальный маркет в 200 м - удобно. Раньше раз в неделю делал закупочный вояж на авто в крупный маркет, сейчас в разы реже, нет смысла. Экономия времени пятницы или выходного дня - главный профит


я ваще не понимаю как можно спорить с тем шо чем ближе супер - тем лучше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:03

  Vlad442 написав:
  UA написав:Всех производствеников кого знаю, переносят мощности из Киева.
Всё дорого, высокие издержки. Хотя сами производства остаются заточены под киевский рынок.

Для производства нужна инфраструктура, доступ к комплектующим и рабочей силе.
Если за запчастями и комплектующими нужно каждый день в Киев мотаться, а в городке вообще нет полного комплекта трезвых рабочих ни на какую зарплату, как туда можно переносить производство?
Я еще мог бы понять перенос производства с рынком сбыта и комплектующими из Европы на ЗУ.

напр. в міста сателіти:
Ірпінь, Буча, Бородянка, Боярка, Бориспіль, Біла Церква...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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