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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3454345534563457

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1346
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
209
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1346
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:09

  kingkongovets написав:
  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг

Наверно можно..., конечно...
Но я бы не стал. При одинаковой цене кв метра.
Да, и еще - я там жил ))) И жить ближе не хотелось.
хотя точную границу 500 или 300 никто точно провести не сможет. Вы ведь наверняка помните принцип неопределенности Гейзенберга? )))
И если я еще не совсем запутал гуманитария (это за ваше бгг :D ), то происходит это (как и при определении расстояния до мегамаркета) из-за того, что при любом измерении инструмент измерения вступает во взаимодействие с объектом измерения.
Все, тут можно смеяться ))), хотя это сущая правда )))
J_P
 
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  #<1 ... 3454345534563457
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