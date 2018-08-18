kingkongovets написав:
так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая
зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг
Наверно можно..., конечно...
Но я бы не стал. При одинаковой цене кв метра.
Да, и еще - я там жил ))) И жить ближе не хотелось.
хотя точную границу 500 или 300 никто точно провести не сможет. Вы ведь наверняка помните принцип неопределенности Гейзенберга? )))
И если я еще не совсем запутал гуманитария (это за ваше бгг ), то происходит это (как и при определении расстояния до мегамаркета) из-за того, что при любом измерении инструмент измерения вступает во взаимодействие с объектом измерения.
Все, тут можно смеяться ))), хотя это сущая правда )))