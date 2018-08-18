Додано: Вів 29 січ, 2019 18:23

немного оффтопа но мож кому будет интересно...Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП ГенезисНа развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.Генплан застройки:На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.Планировка этажа 2й секции:По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…Некоторые мысли послеМонолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...далее..7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!2 лифта на 18 этажей терпимов 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу)комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".Сравнил с Матхеттеном…Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.ЗЫ: кофе в ОП был зачетныйЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...