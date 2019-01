Додано: Вів 29 січ, 2019 17:33

J_P написав: galadriel написав: airmax78 написав: И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии. И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать:До очередного повышения цен в Арии.



Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц.

Это понедельник так действует? Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц.Это понедельник так действует?

Зря вы наехали на Макса.

Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться.

... Зря вы наехали на Макса.Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться....



Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.



А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так. Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

