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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3455345634573458>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:09

  kingkongovets написав:
  J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!


так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?)
200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?)
ерунда какая

зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг

Наверно можно..., конечно...
Но я бы не стал. При одинаковой цене кв метра.
Да, и еще - я там жил ))) И жить ближе не хотелось.
хотя точную границу 500 или 300 никто точно провести не сможет. Вы ведь наверняка помните принцип неопределенности Гейзенберга? )))
И если я еще не совсем запутал гуманитария (это за ваше бгг :D ), то происходит это (как и при определении расстояния до мегамаркета) из-за того, что при любом измерении инструмент измерения вступает во взаимодействие с объектом измерения.
Все, тут можно смеяться ))), хотя это сущая правда )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:33

  J_P написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.


Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. :(
Это понедельник так действует?

Зря вы наехали на Макса.
Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться.
...


Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.

А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Надвигается смутное и тёмное время


Но жить то надо....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:58

  galadriel написав:.....
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

А коли було стабільно і якщо було, то з яким часовим планом Ви це усвідомили?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:23

...тут такое дело...

немного оффтопа но мож кому будет интересно...
Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис :mrgreen:
На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.
Генплан застройки:


Зображення
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...
При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.
При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...
Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.
Планировка этажа 2й секции:

Зображення

По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…


Некоторые мысли после
Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...
далее..
7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!
2 лифта на 18 этажей терпимо
в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...
Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу) 8)

комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".
Сравнил с Матхеттеном…
Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.

ЗЫ: кофе в ОП был зачетный 8)

ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:52

  Прохожий написав:немного оффтопа но мож кому будет интересно...
Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис :mrgreen:
На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.

На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...
При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.
При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...
Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.
Планировка этажа 2й секции:

По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…

Некоторые мысли после
Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...
далее..
7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!
2 лифта на 18 этажей терпимо
в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...
Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу) 8)

комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".
Сравнил с Матхеттеном…
Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.

ЗЫ: кофе в ОП был зачетный 8)

ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?

Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?

Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже - 7 лифтов, внизу будет суперемаркет, мне важно бассейн! и будет, например, для пешеходов остановка трамвая через дорогу. Фасад в разы лучше, но тоже развязка и цена выше.

Цель сдавать или переуступить?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:56

  galadriel написав:
Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.

А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

Такое впечатление,что вы долго были не в Украине,примерно 4-ре года,как только более менее всё устаканилось,вы выдали на гора всё то,что было актуально для холодной зимы и жаркой весны 15-го :lol:
Информационная война началась именно с вас,такое впечатление,что до этого ничего не было)))
Сейчас прикол в том,что готовое и воздух над котлованом сравнялись,вот это интересно,рынок недвиги это своего рода и есть барометр настроений,а основная масса сограждан,наслушавшись айситиви,эстэбэ делают скоропалительные выводы,у них не заканчивается пропалофсьо,нассливают.Я считаю,что сейчас нормальное время покупать,продавать сомнительно,когда были такие цены как сейчас? в 2002-м? Когда дому менее 10 лет,рядом школа,садики,поликлиника,недалеко метро,монолит с заполнением кирпичём в 0.5 метра плюс утепление 15 см,57 просят за 72 квадрата,ремонт очень даже приличный.
Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57???
Другой вопрос что надо их иметь.
А пропаловсё кричать много ума не надо,нельзя сказать что всё зашибись,но не пропаловсё это точно.
п.с. А вдруг запустят ипотеку,что будет с ценами,ракетчики молчать :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:58

  galadriel написав:
Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.

А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.


Что такое ЗМВ?

Тут такое дело с соседом, что ему очень скоро придется южные границы в Ср. Азии защищать, так что может нам временно и передышка выйдет. Но то что нам нужно быть готовым защищать нашу восточную границу в любое время - это факт!
А есть ли на это желание и возможности, очень важный вопрос.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже

не увидел "+" к посту 8)
По 2м свечкам еще нет ни цен ни планировок даже, как и по паркингу...
По 1му дому 1й и частично 2й этажи коммнедвига, все продано, осталось пара помещений овер 100м2 "во двор" ПА36кгрн/м2.
На генплане видно, между 1м домом и свечками будет еще 4х этажный комплекс с детсадом и коммерцией.

апд
Манхеттен с реально кривыми планировками на сегодня мин в 2 раза дороже, хотя и горизонт ввода ближе...но...
а локация...шо там шо там не айс...а расстояние менее 2х км...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 29 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:50

somilitark

Если бы всё устаканилось, вместо Тимошенко Порох был бы 1м кандидатом. Новый президент + выплаты МФВу - как по мне лучше переждать пару лет в нале.

Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жильё, но брать воздух - как по мне слишком рисковано.

>Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57???
Сомневаюсь.

>А пропаловсё кричать много ума не надо
Это да, но как по мне - лучше перестраховаться.
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galadriel
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