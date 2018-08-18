Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:По поводу магазина - тоже согласен на 100%. В центре у меня квартира в 500 метрах от мегамаркета. Ближе - реально ниЗЗЗЗя!
так а личный опыт жизни рядом с супером был? или тоже как макс - теоретизируете?) 200/300 метров эт супера - тоже низзя? серьезно?) ерунда какая
зы: у цп через дорогу сильпо, у бф и тт вообще тц гудлайф - жесть какая, нельзя там хаты брать, бгг
Наверно можно..., конечно... Но я бы не стал. При одинаковой цене кв метра. Да, и еще - я там жил ))) И жить ближе не хотелось. хотя точную границу 500 или 300 никто точно провести не сможет. Вы ведь наверняка помните принцип неопределенности Гейзенберга? ))) И если я еще не совсем запутал гуманитария (это за ваше бгг ), то происходит это (как и при определении расстояния до мегамаркета) из-за того, что при любом измерении инструмент измерения вступает во взаимодействие с объектом измерения. Все, тут можно смеяться ))), хотя это сущая правда )))
airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.
Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. Это понедельник так действует?
Зря вы наехали на Макса. Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться. ...
Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel написав:..... А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
А коли було стабільно і якщо було, то з яким часовим планом Ви це усвідомили?
немного оффтопа но мож кому будет интересно... Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт. Генплан застройки:
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но... При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х. При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли... Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам. Планировка этажа 2й секции:
По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…
Некоторые мысли после Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус... далее.. 7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!! 2 лифта на 18 этажей терпимо в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс... Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу)
комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+". Сравнил с Матхеттеном… Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.
ЗЫ: кофе в ОП был зачетный
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:немного оффтопа но мож кому будет интересно... Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но... При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х. При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли... Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам. Планировка этажа 2й секции:
По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…
Некоторые мысли после Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус... далее.. 7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!! 2 лифта на 18 этажей терпимо в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс... Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу)
комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+". Сравнил с Матхеттеном… Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.
ЗЫ: кофе в ОП был зачетный
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?
Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?
Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже - 7 лифтов, внизу будет суперемаркет, мне важно бассейн! и будет, например, для пешеходов остановка трамвая через дорогу. Фасад в разы лучше, но тоже развязка и цена выше.
galadriel написав: Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
Такое впечатление,что вы долго были не в Украине,примерно 4-ре года,как только более менее всё устаканилось,вы выдали на гора всё то,что было актуально для холодной зимы и жаркой весны 15-го Информационная война началась именно с вас,такое впечатление,что до этого ничего не было))) Сейчас прикол в том,что готовое и воздух над котлованом сравнялись,вот это интересно,рынок недвиги это своего рода и есть барометр настроений,а основная масса сограждан,наслушавшись айситиви,эстэбэ делают скоропалительные выводы,у них не заканчивается пропалофсьо,нассливают.Я считаю,что сейчас нормальное время покупать,продавать сомнительно,когда были такие цены как сейчас? в 2002-м? Когда дому менее 10 лет,рядом школа,садики,поликлиника,недалеко метро,монолит с заполнением кирпичём в 0.5 метра плюс утепление 15 см,57 просят за 72 квадрата,ремонт очень даже приличный. Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57??? Другой вопрос что надо их иметь. А пропаловсё кричать много ума не надо,нельзя сказать что всё зашибись,но не пропаловсё это точно. п.с. А вдруг запустят ипотеку,что будет с ценами,ракетчики молчать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
galadriel написав: Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
Что такое ЗМВ?
Тут такое дело с соседом, что ему очень скоро придется южные границы в Ср. Азии защищать, так что может нам временно и передышка выйдет. Но то что нам нужно быть готовым защищать нашу восточную границу в любое время - это факт! А есть ли на это желание и возможности, очень важный вопрос.
change_pm написав:Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже
не увидел "+" к посту По 2м свечкам еще нет ни цен ни планировок даже, как и по паркингу... По 1му дому 1й и частично 2й этажи коммнедвига, все продано, осталось пара помещений овер 100м2 "во двор" ПА36кгрн/м2. На генплане видно, между 1м домом и свечками будет еще 4х этажный комплекс с детсадом и коммерцией.
апд Манхеттен с реально кривыми планировками на сегодня мин в 2 раза дороже, хотя и горизонт ввода ближе...но... а локация...шо там шо там не айс...а расстояние менее 2х км...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 29 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский