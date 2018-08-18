Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ольга Балицька (Сторінка депутата Київської міської ради Шевченківського району, округу 113) 9 ч. · Чи знали ви, що цього року не буди виділені кошти з бюджету на капітальні ремонти житлових будинків взагалі?
Як бачимо, клептократів навіть у передвиборний рік мало цікавлять долі людей. Що робити? Не опускати руки!
Ми знайшли вихід: у Києві запрацювало положення про співфінансування робіт з покращення умов проживання киян.
За такими складними словами криється всім нам так потрібні: ремонти покрівель, інженерних мереж, заміна ліфтів тощо.
Для прикладу, якщо вам необхідний новий ліфт і ви можете зібрати 5 %, залишкові 95% - забезпечить місто.
Все це абсолютно реально і ближче, ніж здається. Ми допоможемо вам із процедурними питаннями, із підготовкою документів для оформлення.
Всі деталі - у приймальні: +380 (66) 129 82 56 Володимир (За адресою: вул. Полтавська, 9).
Модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 % Капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 % Ремонт та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення індивідуального теплового пункту) – 85 на 15% Інші види робіт – 70 на 30%