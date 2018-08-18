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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3455345634573458

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:17

Может кому будет полезно.

Ольга Балицька
(Сторінка депутата Київської міської ради Шевченківського району, округу 113)
9 ч. ·
Чи знали ви, що цього року не буди виділені кошти з бюджету на капітальні ремонти житлових будинків взагалі?

Як бачимо, клептократів навіть у передвиборний рік мало цікавлять долі людей. Що робити? Не опускати руки!

Ми знайшли вихід: у Києві запрацювало положення про співфінансування робіт з покращення умов проживання киян.

За такими складними словами криється всім нам так потрібні: ремонти покрівель, інженерних мереж, заміна ліфтів тощо.

Для прикладу, якщо вам необхідний новий ліфт і ви можете зібрати 5 %, залишкові 95% - забезпечить місто.

Все це абсолютно реально і ближче, ніж здається. Ми допоможемо вам із процедурними питаннями, із підготовкою документів для оформлення.

Всі деталі - у приймальні:
+380 (66) 129 82 56
Володимир
(За адресою: вул. Полтавська, 9).

Не зволікайте!

https://www.facebook.com/balytska.olga/ ... 20?__xts__

Модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 %
Капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 %
Ремонт та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення індивідуального теплового пункту) – 85 на 15%
Інші види робіт – 70 на 30%
Живите своим умом!
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