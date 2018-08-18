Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ольга Балицька (Сторінка депутата Київської міської ради Шевченківського району, округу 113) 9 ч. · Чи знали ви, що цього року не буди виділені кошти з бюджету на капітальні ремонти житлових будинків взагалі?
Як бачимо, клептократів навіть у передвиборний рік мало цікавлять долі людей. Що робити? Не опускати руки!
Ми знайшли вихід: у Києві запрацювало положення про співфінансування робіт з покращення умов проживання киян.
За такими складними словами криється всім нам так потрібні: ремонти покрівель, інженерних мереж, заміна ліфтів тощо.
Для прикладу, якщо вам необхідний новий ліфт і ви можете зібрати 5 %, залишкові 95% - забезпечить місто.
Все це абсолютно реально і ближче, ніж здається. Ми допоможемо вам із процедурними питаннями, із підготовкою документів для оформлення.
Всі деталі - у приймальні: +380 (66) 129 82 56 Володимир (За адресою: вул. Полтавська, 9).
Модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 % Капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 % Ремонт та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення індивідуального теплового пункту) – 85 на 15% Інші види робіт – 70 на 30%
airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.
Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.
galadriel написав: Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
Такое впечатление,что вы долго были не в Украине,примерно 4-ре года,как только более менее всё устаканилось,вы выдали на гора всё то,что было актуально для холодной зимы и жаркой весны 15-го Информационная война началась именно с вас,такое впечатление,что до этого ничего не было))) Сейчас прикол в том,что готовое и воздух над котлованом сравнялись,вот это интересно,рынок недвиги это своего рода и есть барометр настроений,а основная масса сограждан,наслушавшись айситиви,эстэбэ делают скоропалительные выводы,у них не заканчивается пропалофсьо,нассливают.Я считаю,что сейчас нормальное время покупать,продавать сомнительно,когда были такие цены как сейчас? в 2002-м? Когда дому менее 10 лет,рядом школа,садики,поликлиника,недалеко метро,монолит с заполнением кирпичём в 0.5 метра плюс утепление 15 см,57 просят за 72 квадрата,ремонт очень даже приличный. Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57??? Другой вопрос что надо их иметь. А пропаловсё кричать много ума не надо,нельзя сказать что всё зашибись,но не пропаловсё это точно. п.с. А вдруг запустят ипотеку,что будет с ценами,ракетчики молчать
Сомік, ти вже вляпався в новобуд. Донині копита з бетону не витяг.
Так тебе на "вторинку" потягло? В цеглопампаси?)))
change_pm написав:Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже
не увидел "+" к посту По 2м свечкам еще нет ни цен ни планировок даже, как и по паркингу... По 1му дому 1й и частично 2й этажи коммнедвига, все продано, осталось пара помещений овер 100м2 "во двор" ПА36кгрн/м2. На генплане видно, между 1м домом и свечками будет еще 4х этажный комплекс с детсадом и коммерцией.
апд Манхеттен с реально кривыми планировками на сегодня мин в 2 раза дороже, хотя и горизонт ввода ближе...но... а локация...шо там шо там не айс...а расстояние менее 2х км...
+ уже есть
Недавно стоял на Индустриальном мосту и мечтательно взглянулось на Генезис, возможно 28+ этаж и для себя или под аренду взял бы, але... сколько ждать? доживу ли? как там жить? а если куда на авто поехать? крутиться постоянно на развязке? выхлопы. где школа? где поликлиника? кому сдавать?
Манхетен дороже, но там и 1к по 56-58 метров и есть кухни-студии. и все-таки это бизнес. да, 1200 за метр - но готов каркас, а Генезис 800 за метр даже каркаса еще полностью нет.
Фемели, без машины мне кажется никак, или очень-очень напряжно будет. Кампус, похоже проблемы с финансами, если они даже "типа сданные" секции домучать не могут.
Я присматриваюсь и там и там, но для себя решил пока никуда не лезть, мне ремонт делать, думаю, что на котлован денех не хватит