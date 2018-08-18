somilitark написав:

galadriel написав:

Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.



А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так. Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

Такое впечатление,что вы долго были не в Украине,примерно 4-ре года,как только более менее всё устаканилось,вы выдали на гора всё то,что было актуально для холодной зимы и жаркой весны 15-гоИнформационная война началась именно с вас,такое впечатление,что до этого ничего не было)))Сейчас прикол в том,что готовое и воздух над котлованом сравнялись,вот это интересно,рынок недвиги это своего рода и есть барометр настроений,а основная масса сограждан,наслушавшись айситиви,эстэбэ делают скоропалительные выводы,у них не заканчивается пропалофсьо,нассливают.Я считаю,что сейчас нормальное время покупать,продавать сомнительно,когда были такие цены как сейчас? в 2002-м? Когда дому менее 10 лет,рядом школа,садики,поликлиника,недалеко метро,монолит с заполнением кирпичём в 0.5 метра плюс утепление 15 см,57 просят за 72 квадрата,ремонт очень даже приличный.Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57???Другой вопрос что надо их иметь.А пропаловсё кричать много ума не надо,нельзя сказать что всё зашибись,но не пропаловсё это точно.п.с. А вдруг запустят ипотеку,что будет с ценами,ракетчики молчать