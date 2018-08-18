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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 345634573458345934603461>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:17

Может кому будет полезно.

Ольга Балицька
(Сторінка депутата Київської міської ради Шевченківського району, округу 113)
9 ч. ·
Чи знали ви, що цього року не буди виділені кошти з бюджету на капітальні ремонти житлових будинків взагалі?

Як бачимо, клептократів навіть у передвиборний рік мало цікавлять долі людей. Що робити? Не опускати руки!

Ми знайшли вихід: у Києві запрацювало положення про співфінансування робіт з покращення умов проживання киян.

За такими складними словами криється всім нам так потрібні: ремонти покрівель, інженерних мереж, заміна ліфтів тощо.

Для прикладу, якщо вам необхідний новий ліфт і ви можете зібрати 5 %, залишкові 95% - забезпечить місто.

Все це абсолютно реально і ближче, ніж здається. Ми допоможемо вам із процедурними питаннями, із підготовкою документів для оформлення.

Всі деталі - у приймальні:
+380 (66) 129 82 56
Володимир
(За адресою: вул. Полтавська, 9).

Не зволікайте!

https://www.facebook.com/balytska.olga/ ... 20?__xts__

Модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 %
Капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 %
Ремонт та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення індивідуального теплового пункту) – 85 на 15%
Інші види робіт – 70 на 30%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:40

...птаха щастя СЬОГОДНІШНЬОГО дня!©®™

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я уже начал думать, что это со мной что-то не так. Что это мне одному не понравилось бы жить над крупным и почти круглосуточно работающим предприятием, а всем остальным это за счастье.


Супер-гипер-маркет всё-таки лучше в метрах 200 иметь, не ближе, в возле дома парк, деревья, птички щебечут.

... оооо, то це ще раз підкреслює, що я зробив ПРАВИЛЬНИЙ вибір житла!!! :D
....довкола купа садочків/шкіл... базарчик/супермаркети....
- за 300м парк!
- а за 200м - ТРЦ Спартак!
... все, як книжка пише!©®™ :D
https://lviv.vgorode.ua/news/luidy_horo ... ts-u-lvovi
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:44

  somilitark написав:
  galadriel написав:
Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.

А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

Такое впечатление,что вы долго были не в Украине,примерно 4-ре года,как только более менее всё устаканилось,вы выдали на гора всё то,что было актуально для холодной зимы и жаркой весны 15-го :lol:
Информационная война началась именно с вас,такое впечатление,что до этого ничего не было)))
Сейчас прикол в том,что готовое и воздух над котлованом сравнялись,вот это интересно,рынок недвиги это своего рода и есть барометр настроений,а основная масса сограждан,наслушавшись айситиви,эстэбэ делают скоропалительные выводы,у них не заканчивается пропалофсьо,нассливают.Я считаю,что сейчас нормальное время покупать,продавать сомнительно,когда были такие цены как сейчас? в 2002-м? Когда дому менее 10 лет,рядом школа,садики,поликлиника,недалеко метро,монолит с заполнением кирпичём в 0.5 метра плюс утепление 15 см,57 просят за 72 квадрата,ремонт очень даже приличный.
Удачный котлован плюс стоимость ремонта,как думаете вложитесь в 57???
Другой вопрос что надо их иметь.
А пропаловсё кричать много ума не надо,нельзя сказать что всё зашибись,но не пропаловсё это точно.
п.с. А вдруг запустят ипотеку,что будет с ценами,ракетчики молчать :idea:

Сомік, ти вже вляпався в новобуд.
Донині копита з бетону не витяг.

Так тебе на "вторинку" потягло?
В цеглопампаси?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:54

  airmax78 написав:"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?

... хотів відео(з фуршета) вам всім тут закинути, бо там були журналісти з якогось каналу..... - але, щось знайти то відео на ютюбі не можу :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как сделать, чтобы в центре все поехало

https://bigkiev.com.ua/kak-sdelat-chtob ... e-poehalo/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:15

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Интересно, спасибо! Вы до тянучки проскочить успели?Что там в 33 этажных секциях за цены на 28+ этаже?Как сравнение с Манхеттеном? Там 15 квартир на этаже

не увидел "+" к посту 8)
По 2м свечкам еще нет ни цен ни планировок даже, как и по паркингу...
По 1му дому 1й и частично 2й этажи коммнедвига, все продано, осталось пара помещений овер 100м2 "во двор" ПА36кгрн/м2.
На генплане видно, между 1м домом и свечками будет еще 4х этажный комплекс с детсадом и коммерцией.

апд
Манхеттен с реально кривыми планировками на сегодня мин в 2 раза дороже, хотя и горизонт ввода ближе...но...
а локация...шо там шо там не айс...а расстояние менее 2х км...


+ уже есть :)

Недавно стоял на Индустриальном мосту и мечтательно взглянулось на Генезис, возможно 28+ этаж и для себя или под аренду взял бы, але...
сколько ждать? доживу ли? как там жить? а если куда на авто поехать? крутиться постоянно на развязке? выхлопы. где школа? где поликлиника? кому сдавать?

Манхетен дороже, но там и 1к по 56-58 метров и есть кухни-студии. и все-таки это бизнес. да, 1200 за метр - но готов каркас, а Генезис 800 за метр даже каркаса еще полностью нет.

Фемели, без машины мне кажется никак, или очень-очень напряжно будет. Кампус, похоже проблемы с финансами, если они даже "типа сданные" секции домучать не могут.

Я присматриваюсь и там и там, но для себя решил пока никуда не лезть, мне ремонт делать, думаю, что на котлован денех не хватит :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:15

  kingkongovets написав:Как сделать, чтобы в центре все поехало

https://bigkiev.com.ua/kak-sdelat-chtob ... e-poehalo/

а по теме ветки есть чё сказать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
airmax78
 
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