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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34573458345934603461>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19

  Frant написав:
Сомік, ти вже вляпався в новобуд.
Донині копита з бетону не витяг.

Так тебе на "вторинку" потягло?
В цеглопампаси?)))

Никуда меня не потянуло,нет денег(с),а если бы были,то я бы опять вложился :oops:
каюсь.
Расскажу вам прикольную историю,у меня мать,отец,родная сестра,племянник,племянница с мужем и дитём проживают в Крыму.
Так вот у них новая мода,они свои паспорта с тризубом никуда не девают,а когда надо поменять фоточку-едут,биометрику получить-тоже едут,плюс когда детям приходит время,то очень часто едут в нашу столицу учиться,потом очень часто остаются работать.
Например в Севасе,найти работу на негласную минималку в 18 000 рэ(7000 грн) достаточно сложно,всё по знакомству и блату,многие вострят лыжи к нам на чёрный день,некоторые рассматривают вопрос летом(в сезон) работать там,в "не сезон" работать в Киеве.
Стоимость жилья в Севасе единички от 4.5 мио рэ,в Феодосии от 4 мио,понаехи с севера и мацквы\питера взвинтили там цены,местным очень туго и с работой и недвигой.
Киев для них реально шара.
Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.
Вот такая кухня пан Франт,мне интересно тема недвижки,меня спросили-я ответил людям,думаю с падением цен желающих заякориться из Крыма будет больше. :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:21

  airmax78 написав:Любопытно наблюдать

А что там с арией,закончилась,как и рвы возле рыбальского?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:26

  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


кто "хочу-хочу"? :mrgreen:
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Любопытно наблюдать

А что там с арией,закончилась,как и рвы возле рыбальского?

Пока я думал-размышлял - в Рыбальском у КГС выгребли последние однушки на высоких этажах по 29К за квадрат. Но здесь Рыбальский так тщательно перемешивали с Г, что я уже сам начал колебаться. Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.

а нах нам ватники тут? ну реально???
НАХ в ипеня дамбабве (
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 29 січ, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:33

  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко :)

Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:33

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


кто "хочу-хочу"? :mrgreen:
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ :shock:

Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:34

  airmax78 написав:"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?

Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле :D ...
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:35

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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:35

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко :)

Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.

А какой там парк рядом? Ботанический сад?
airmax78
 
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