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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19
Frant написав:
Сомік, ти вже вляпався в новобуд.
Донині копита з бетону не витяг.
Так тебе на "вторинку" потягло?
В цеглопампаси?)))
Никуда меня не потянуло,нет денег(с),а если бы были,то я бы опять вложился
каюсь.
Расскажу вам прикольную историю,у меня мать,отец,родная сестра,племянник,племянница с мужем и дитём проживают в Крыму.
Так вот у них новая мода,они свои паспорта с тризубом никуда не девают,а когда надо поменять фоточку-едут,биометрику получить-тоже едут,плюс когда детям приходит время,то очень часто едут в нашу столицу учиться,потом очень часто остаются работать.
Например в Севасе,найти работу на негласную минималку в 18 000 рэ(7000 грн) достаточно сложно,всё по знакомству и блату,многие вострят лыжи к нам на чёрный день,некоторые рассматривают вопрос летом(в сезон) работать там,в "не сезон" работать в Киеве.
Стоимость жилья в Севасе единички от 4.5 мио рэ,в Феодосии от 4 мио,понаехи с севера и мацквы\питера взвинтили там цены,местным очень туго и с работой и недвигой.
Киев для них реально шара.
Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.
Вот такая кухня пан Франт,мне интересно тема недвижки,меня спросили-я ответил людям,думаю с падением цен желающих заякориться из Крыма будет больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:21
airmax78 написав:
Любопытно наблюдать
А что там с арией,закончилась,как и рвы возле рыбальского?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:26
airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
кто "хочу-хочу"?
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32
somilitark написав: airmax78 написав:
Любопытно наблюдать
А что там с арией,закончилась,как и рвы возле рыбальского?
Пока я думал-размышлял - в Рыбальском у КГС выгребли последние однушки на высоких этажах по 29К за квадрат. Но здесь Рыбальский так тщательно перемешивали с Г, что я уже сам начал колебаться. Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32
somilitark написав:
Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.
а нах нам ватники тут? ну реально???
НАХ в ипеня дамбабве (
Востаннє редагувалось Прохожий
в Вів 29 січ, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:33
airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко
Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:33
Прохожий написав: airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
кто "хочу-хочу"?
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ
Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:34
airmax78 написав:
"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?
Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:35
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:35
change_pm написав: airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко
Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.
А какой там парк рядом? Ботанический сад?
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