Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19

Frant написав:

Сомік, ти вже вляпався в новобуд.

Донині копита з бетону не витяг.



Так тебе на "вторинку" потягло?

В цеглопампаси?))) Сомік, ти вже вляпався в новобуд.Донині копита з бетону не витяг.Так тебе на "вторинку" потягло?В цеглопампаси?)))

Никуда меня не потянуло,нет денег(с),а если бы были,то я бы опять вложилсякаюсь.Расскажу вам прикольную историю,у меня мать,отец,родная сестра,племянник,племянница с мужем и дитём проживают в Крыму.Так вот у них новая мода,они свои паспорта с тризубом никуда не девают,а когда надо поменять фоточку-едут,биометрику получить-тоже едут,плюс когда детям приходит время,то очень часто едут в нашу столицу учиться,потом очень часто остаются работать.Например в Севасе,найти работу на негласную минималку в 18 000 рэ(7000 грн) достаточно сложно,всё по знакомству и блату,многие вострят лыжи к нам на чёрный день,некоторые рассматривают вопрос летом(в сезон) работать там,в "не сезон" работать в Киеве.Стоимость жилья в Севасе единички от 4.5 мио рэ,в Феодосии от 4 мио,понаехи с севера и мацквы\питера взвинтили там цены,местным очень туго и с работой и недвигой.Киев для них реально шара.Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.Вот такая кухня пан Франт,мне интересно тема недвижки,меня спросили-я ответил людям,думаю с падением цен желающих заякориться из Крыма будет больше.