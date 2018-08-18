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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:36
UA написав: airmax78 написав:
"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?
Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле
...
Беги, Долярчик, беги.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:38
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
кто "хочу-хочу"?
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ
Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"
Генезис, на сегодня 1к ПА770, срок поставки через 3 года(оптимистично)
скока шт брать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
Прохожий написав: somilitark написав:
Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.
а нах нам ватники тут? ну реально???
НАХ в ипеня дамбабве (
Рынок,они даже с нашими паспортами,очень часто новейшими,так что ватники не ватники,а они научились две матки сосать,там режим жёсткий,у многих бизнесы,очень многие в своё время съехались в Крым со всей Украины в погоне за тёплым климатом,вот у кого есть деньги готовят себе запасной аэродром,если их там будут ещё круче прижимать,они курицу\паспорт спрячут,вытащат наш и даже вспомнят украинську мову соловьину
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:44
airmax78 написав:
Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.
Быстро тухнете,что нет денег даже на единичку?
Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:46
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".
ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко
Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.
А какой там парк рядом? Ботанический сад?
Там парка нет, будет что-то на крыше, но я бы в Манхетене даже на крышу 6-го этажа не выходил.
Я про парк рядом с собой говорил, не возле Манхетена.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:48
somilitark написав: airmax78 написав:
Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.
Быстро тухнете,что нет денег даже на единичку?
Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет
Вы видели сколько отопление стоит??!!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:50
airmax78 написав:
Вы видели сколько отопление стоит??!!
вы же нигде не живёте,так что мимо,для вас нисколько не стоит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
кто "хочу-хочу"?
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ
Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"
Генезис, на сегодня 1к ПА770, срок поставки через 3 года(оптимистично)
скока шт брать???
Манхеттен, все-таки, повыше уровнем будет. И, несмотря на весь ужас проживания в нем, комплекс будет знаковый. Что-то типа башен Таряна, только для не таких богатых. Ну и степень готовности существенно выше.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56
somilitark написав: airmax78 написав:
Вы видели сколько отопление стоит??!!
вы же нигде не живёте,так что мимо,для вас нисколько не стоит
Смешно пошутили. Хотел бы я, чтобы коммуналку за меня кто-то другой платил.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:57
somilitark написав:
Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет
somilitark написав:
А вообще прикольно смотреть над перлами студентов наблюдать, которые живут в сёлах под щуцинами,питаются с распродаж просроченного,зато всё понимают,всё покупают,но пока кроме подержанного айфона 10-ти летней давности в руках не держали
somilitark написав:
Никуда меня не потянуло,нет денег(с)
Феерический персонаж )))
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