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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3458345934603461>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:36

  UA написав:
  airmax78 написав:"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?

Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле :D ...

Беги, Долярчик, беги.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:38

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


кто "хочу-хочу"? :mrgreen:
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ :shock:

Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"

Генезис, на сегодня 1к ПА770, срок поставки через 3 года(оптимистично)
скока шт брать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40

  Прохожий написав:
  somilitark написав:Так что очень многие метят обратно в Украину,а если не хватает на столицу,то Гатное,Буча,Борщаговки,Ирпени,Вышгороды опять подпитываются за счёт денег от агрессора.

а нах нам ватники тут? ну реально???
НАХ в ипеня дамбабве (

Рынок,они даже с нашими паспортами,очень часто новейшими,так что ватники не ватники,а они научились две матки сосать,там режим жёсткий,у многих бизнесы,очень многие в своё время съехались в Крым со всей Украины в погоне за тёплым климатом,вот у кого есть деньги готовят себе запасной аэродром,если их там будут ещё круче прижимать,они курицу\паспорт спрячут,вытащат наш и даже вспомнят украинську мову соловьину :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:44

  airmax78 написав: Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.

Быстро тухнете,что нет денег даже на единичку?
Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:46

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Любопытно наблюдать как на нашей ветке "Манхеттен", из однозначного "фу-фу, ужос-ужос", стремительно превращается в "ух ты, хочу, хочу!!!".


ну, не совсем еще хочу, хочу, но близко :)

Меня в текущем месте жительства, в принципе, все устраивает, вот бассейн бы хотелось в 3 минутах ходьбы, поэтому в принципе. И парк рядом, и магазины рядом есть.

А какой там парк рядом? Ботанический сад?


Там парка нет, будет что-то на крыше, но я бы в Манхетене даже на крышу 6-го этажа не выходил.
Я про парк рядом с собой говорил, не возле Манхетена.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:48

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Я ведь очень уважаю и прислушиваюсь к мнению специалистов.

Быстро тухнете,что нет денег даже на единичку?
Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет :?

Вы видели сколько отопление стоит??!!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:50

  airmax78 написав:Вы видели сколько отопление стоит??!!
вы же нигде не живёте,так что мимо,для вас нисколько не стоит :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:кто "хочу-хочу"? :mrgreen:
просто "стандарты" застройки подтягиваются, а Манхеттен в "треугольнике" это реальный аццкий ППЦ :shock:

Это по 1200 - аццкий ППЦ, а по 1000 - уже очень может быть. А если бы по 800 выставили, то: "акуеть! Дайте две!"

Генезис, на сегодня 1к ПА770, срок поставки через 3 года(оптимистично)
скока шт брать???

Манхеттен, все-таки, повыше уровнем будет. И, несмотря на весь ужас проживания в нем, комплекс будет знаковый. Что-то типа башен Таряна, только для не таких богатых. Ну и степень готовности существенно выше.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вы видели сколько отопление стоит??!!
вы же нигде не живёте,так что мимо,для вас нисколько не стоит :lol:

Смешно пошутили. Хотел бы я, чтобы коммуналку за меня кто-то другой платил.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:57

  somilitark написав:Вот пузата хата гады,всю заначку развёл Максик на приличные обеды и ленлордизм,скромнее надо,скромнее,так и под мостом на старости можете оказаться,если аренда опять подпрыгнет :?


  somilitark написав:А вообще прикольно смотреть над перлами студентов наблюдать, которые живут в сёлах под щуцинами,питаются с распродаж просроченного,зато всё понимают,всё покупают,но пока кроме подержанного айфона 10-ти летней давности в руках не держали


  somilitark написав:Никуда меня не потянуло,нет денег(с)


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