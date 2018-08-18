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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, кто уже был на Лумумбы, 11 и на Лейпцигской? Что там с МОПами? КГС сделал как обещал?
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:00
и в чем именно знаковость? можете внятно впарить мне пару квартир?
ЖД, трамвай, два проспекта, вонючий мак, центральный загс, вонючий коллектор внизу и артерия на/из борщаговки.
имхо, в таком месте даже пешком ходить вредно.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 29 січ, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:03
кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
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