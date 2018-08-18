RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 346034613462346334643465>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:11

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Да, сейчас как-то активизировались.

а вы каким боком к продавцам?

А я... это... ну... тоже продаю.
airmax78
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3078 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:16

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.

Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?

Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.

А Вы чё продаете? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 29.11.16
Подякував: 648 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:17

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Да, сейчас как-то активизировались.

а вы каким боком к продавцам?

А я... это... ну... тоже продаю.

В "Благовест" или "Парклейн" устроились? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 29.11.16
Подякував: 648 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:17

  somilitark написав:
  Жека79 написав:
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух

ХШ 19?
Предложите Максику,сэкономите на посредниках :wink:


хш не продается. такая корова нужна самому. Один из самых рентабельных объектов
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3196
З нами з: 25.12.14
Подякував: 342 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:18

  airmax78 написав:3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.

вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13553
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:23

  Жека79 написав:
  somilitark написав:
  Жека79 написав:
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух

ХШ 19?
Предложите Максику,сэкономите на посредниках :wink:


хш не продается. такая корова нужна самому. Один из самых рентабельных объектов

Зато Максику по деньгам подходит и стены кирпичные,тепло ине дорого во всех смыслах,жаль,так и будет человек до пенсии обвала ждать,ну что вы за люди такие?(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10185
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.

вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.

юра, пешочком пешочком, натянув кепку и зажав нос быстро бежать в спасителный ареал уютных хрущиков :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10169
З нами з: 05.06.13
Подякував: 452 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.

Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?

Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.

А Вы чё продаете? :mrgreen:

Ну, такое... Можно было бы, наверное, уже успокоиться. Но нет пределов совершенству. "Модные Мопы Манят".
airmax78
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3078 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:29

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.

вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.

Да, с экологией там Ж, но проект тем не менее - знаковый. Никого не оставит равнодушным.
airmax78
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3078 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:32

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:[quote="4566352:Жека79"кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.

Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?[/quote
Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.

А Вы чё продаете? :mrgreen:

Ну, такое... Можно было бы, наверное, уже успокоиться. Но нет пределов совершенству. "Модные Мопы Манят".

И как в этот раз (предварительно, МтМ) - в плюс или минус?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 29.11.16
Подякував: 648 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 346034613462346334643465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1291, 1292, 1293
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12927 2224046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 23:01
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6018
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66870)
29.01.2019 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.